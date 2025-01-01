Vizualizări: 548

CALM, partener activ al noului Guvern: reforma trebuie să înceapă cu încredere și dialog!

5 Noiembrie 2025 — Chișinău, 5 noiembrie 2025 — La prima ședință a noului Cabinet de miniștri, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a transmis un mesaj de felicitare și angajament pentru o cooperare activă și constructivă între administrația publică locală (APL) și autoritățile centrale.



Viorel Furdui, directorul executiv al CALM, a subliniat că reforma administrației publice locale, anunțată ca prioritate de noul Guvern, este o temă de maxim interes, importanță și sensibilitate pentru comunitățile locale, dar și pentru întreaga societate:



„Avem foarte mult de lucru împreună. CALM este deschis pentru discuții, implicare și participare. Avem memorie instituțională, lecții învățate din reformele anterioare și convingerea că această reformă trebuie să fie un produs comun, elaborat cu participarea celor pentru care este destinată.”



În intervenția sa, Viorel Furdui a pledat pentru consolidarea mecanismului de comunicare și coordonare între CALM și ministere, inclusiv în regim de urgență cu Ministerul Finanțelor, având în vedere problemele acute legate de asigurarea bugetelor locale cu resurse pentru acoperirea restanțelor la salarizare și alte cheltuieli urgente:



„Cu miniștrii care au experiență continuăm conlucrarea. Cu cei noi sperăm să inițiem relații de cooperare. Este important să fie găsit spațiu în agendele Dvs. pentru dialog și coordonare.”



Premierul Alexandru Munteanu a salutat propunerile CALM și a confirmat deschiderea Guvernului pentru o colaborare instituțională solidă:



„Cu certitudine sunt acceptate. Sunt convins că miniștrii, atât cei noi cât și cei cu experiență, vor fi bucuroși să se întâlnească cu Dvs. Dl Alexei Buzu, noul secretar general al Cancelariei de Stat, va avea nevoie de susținere și de un proiect susținut de toți participanții în acest proces. Într-un ceas bun!”



CALM își exprimă speranța că această deschidere va fi urmată de acțiuni concrete și de un parteneriat durabil, bazat pe încredere, transparență și respect reciproc. Reforma administrației publice locale nu poate reuși fără a fi conectată la realități și fără implicarea directă a APL, celor care cunosc realitățile din teritoriu și care, zi de zi, sunt în slujba cetățenilor.



Reforma administrativ-teritorială: o provocare majoră, o responsabilitate comună



CALM reiterează că reforma administrativ-teritorială este una dintre cele mai importante și sensibile componente ale procesului de modernizare a statului. Este o reformă care trebuie abordată cu maximă responsabilitate, într-un cadru de dialog real, expertiză și respect față de diversitatea comunităților locale.



Orice decizie privind reorganizarea teritorială trebuie să fie precedată de:



Analize riguroase și multidisciplinare

Consultări autentice cu autoritățile locale și cetățenii

Evaluarea impactului asupra serviciilor publice, coeziunii sociale și identității comunităților

Respectarea principiului subsidiarității și a autonomiei locale

CALM consideră că această reformă trebuie să fie un proces participativ, transparent și orientat spre binele cetățeanului, nu o simplă reconfigurare administrativă.



Raportul CALRCE privind democrația locală în Republica Moldova



În acest context, CALM amintește că la data de 30 octombrie 2025, Consiliul Europei, prin structura sa CALRCE, a adoptat Raportul de monitorizare privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica Moldova. Documentul oferă o analiză profundă, obiectivă și actualizată a stării democrației locale, evidențiind:



Progresele înregistrate în dialogul politic și descentralizarea fiscală

Problemele persistente legate de competențele limitate, autonomia financiară și povara birocratică

Direcții clare de acțiune și recomandări pentru consolidarea APL și a democrației locale

???? Raportul poate fi vizualizat și accesat pe site-ul oficial al Consiliului Europei:

???? https://www.coe.int/en/web/congress/-/council-of-europe-congress-calls-on-the-republic-of-moldova-to-pursue-its-reform-agenda-to-strengthen-local-democracy