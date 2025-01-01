+373-601-50040
Administraţie Publică
Buletin informativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova // e-newsletter (octombrie) 2025
7 Noiembrie 2025 — Vă invităm să descoperiți cele mai recente activități, evenimente și inițiative ale Congresului Autorităților Locale din Moldova. 

 În paginile buletinului veți găsi:
✅ evenimente și inițiative recente,
✅ exemple de bune practici din comunități,
✅ informații utile pentru administrațiile publice locale.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

