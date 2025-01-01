Vizualizări: 105

Buletin informativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova // e-newsletter (octombrie) 2025

7 Noiembrie 2025 — Vă invităm să descoperiți cele mai recente activități, evenimente și inițiative ale Congresului Autorităților Locale din Moldova.



În paginile buletinului veți găsi:

✅ evenimente și inițiative recente,

✅ exemple de bune practici din comunități,

✅ informații utile pentru administrațiile publice locale.