De la planificare urbană la planificare regională – un dialog despre dezvoltarea integrată a comunităților

7 Noiembrie 2025 — În ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu Facultatea de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei, a organizat evenimentul „De la planificare urbană la planificare regională" - o platformă de dialog și schimb de idei între practicieni, cadre universitare și autorități publice locale.



Evenimentul, moderat de Marina Secrieru, specialist în planificare în cadrul ADR Centru și asistent universitar la FUA, a reunit profesioniști din domeniul dezvoltării teritoriale, arhitecți-șefi, experți ai ministerelor, reprezentanți ai mediului academic și studenți.



„Această întâlnire nu este întâmplătoare. Ne aflăm într-un loc cu o puternică încărcătură simbolică - Facultatea de Urbanism și Arhitectură, locul unde mulți dintre noi am învățat să visăm orașe și regiuni mai bune. Totodată, evenimentul are loc în ajunul Zilei Mondiale a Urbanismului, un moment potrivit pentru a reflecta la responsabilitatea pe care o avem în modelarea spațiilor în care trăim", a menționat Marina Secrieru în deschiderea evenimentului.



Cu mesaje de salut au venit Ion Pînzari, directorul ADR Centru, și Eugeniu Brăguța, decan interimar al Facultății de Urbanism și Arhitectură.



„Planificarea urbană și cea regională trebuie să meargă mână în mână. Doar atunci proiectele devin mai mult decât construcții pe hârtie - devin povești vii de dezvoltare, care transformă comunitățile", a subliniat Ion Pînzari.



Patru perspective - o singură direcție: dezvoltarea coerentă a teritoriilor



Prima parte a evenimentului a inclus o serie de prezentări tematice:



Valeria Gîncu, consultantă în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a vorbit despre noile prevederi ale Codului Urbanismului și Construcțiilor, cu accent pe componenta de amenajare a teritoriului;

Nistor Grozavu, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice și fost viceprimar al municipiului Chișinău, a adus o perspectivă academică asupra rolului reglementărilor urbanistice în planificarea modernă;

Ion Pînzari, director ADR Centru, a prezentat viziunea instituției privind armonizarea planificării strategice regionale cu cea urbană, prin proiecte sustenabile și orientate spre oameni;

Vlad Savin, arhitect-șef al municipiului Ungheni, a ilustrat modul în care un oraș-pol de creștere poate inspira dezvoltarea altor localități din regiune.

Atelier practic - gândirea integrată în acțiune



Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată unui atelier interactiv, în cadrul căruia participanții au lucrat în grupuri pentru a elabora concepte de proiecte regionale. Activitatea a urmărit aplicarea principiilor de planificare integrată, îmbinând viziunea urbană cu cea strategică, în beneficiul regiunii.



În semn de apreciere, studenții participanți au primit diplome simbolice, marcând astfel și Ziua Mondială a Urbanismului - o zi a profesiei, a creativității și a responsabilității față de spațiul construit.



Un parteneriat pentru viitor



Evenimentul s-a desfășurat în baza Acordului de cooperare și prietenie semnat între ADR Centru și Facultatea de Urbanism și Arhitectură a UTM la finele anului trecut.

Prin acest parteneriat, cele două instituții își propun să dezvolte și să promoveze expertiza în domeniul urbanismului și arhitecturii, să consolideze legătura dintre educație și practică și să sprijine comunitățile locale prin proiecte inovatoare și durabile.



„Dezvoltarea regională nu poate exista fără o bază solidă de planificare urbană, iar universitățile sunt cele care formează generațiile capabile să transforme viziunile în realitate", a conchis directorul ADR Centru, Ion Pînzari.