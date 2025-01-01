Vizualizări: 33
Consiliul Europei/CALRCE recunoaște progresele Moldovei, dar cere continuarea reformelor în parteneriat strâns cu CALM pentru o descentralizare și autonomie locală reală
8 Noiembrie 2025 — În această ediție discutăm despre concluziile raportului adoptat la Strasbourg de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica Moldova. Documentul reflectă atât progresele înregistrate în administrația publică locală în ultimii ani, cât și problemele sistemice care continuă să afecteze funcționarea autorităților locale.
Alături de membrii delegației Republicii Moldova la Congres, care au intervenit în patru limbi oficiale ale Consiliului Europei, analizăm ce înseamnă acest raport pentru viitorul democrației locale, dacă recomandările formulate sunt obligatorii pentru statul nostru și cum pot fi transformate în acțiuni concrete.
• Viorel Furdui – Director executiv CALM
• Valentina Casian – vicepreședintă a CALM, primară a municipiului Strășeni
• Maria Galiț – vicepreședintă a CALM, primară a comunei Sărata Veche
• Alexandr Tarnavschi – Deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/consiliul-europei-calrce-recunoaste-progresele-moldovei-dar-cere-continuarea-reformelor-parteneriat-strans-cu-calm-pentru-o-descentralizare-si-autonomie-locala-reala/
