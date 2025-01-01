Vizualizări: 93

Asigurăm calitatea echipamentelor care vor aduce apă potabilă sigură în casele oamenilor din Regiunea Centru

11 Noiembrie 2025 — În perioada 3-6 noiembrie 2025, o echipă tehnică din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a efectuat o vizită de lucru la fabrica AVK International A/S din Galten, Danemarca, pentru a inspecta și testa materialele ce urmează să fie livrate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", finanțat de Guvernul Federal German prin Banca de Dezvoltare KfW.



Vizita a avut drept scop verificarea calității și conformității tehnice a vanelor de tip fluture, elemente esențiale în funcționarea magistralei de apă care va asigura alimentarea sigură și durabilă cu apă potabilă a localităților din raioanele Strășeni și Călărași.



Pe parcursul vizitei, echipa tehnică - formată din reprezentanții ADR Centru, ai companiei de supraveghere CES și ai antreprenorului general SADE-CGTH - a asistat la demonstrații și testări riguroase ale echipamentelor. Toate produsele au trecut cu succes testele hidrostatice de presiune, confirmând respectarea standardelor europene și cerințelor tehnice ale proiectului.



„Pentru noi este important să știm că fiecare piesă instalată în cadrul magistralei îndeplinește cele mai înalte cerințe de calitate. Doar astfel putem garanta că oamenii din Regiunea Centru vor avea acces la o apă sigură, curată și livrată printr-un sistem durabil", a menționat Irina Morari, Manager de Proiect, Unitatea de implementare din cadrul ADR Centru ADR Centru.



Reprezentanții fabricii AVK International au oferit echipei o privire amplă asupra proceselor de producție și control al calității, prezentând modul în care fiecare etapă - de la asamblare la testare - contribuie la obținerea unor echipamente fiabile, destinate proiectelor de anvergură din întreaga lume.



Concluziile vizitei confirmă că echipamentele ce urmează să fie instalate în cadrul proiectului corespund integral cerințelor tehnice și standardelor internaționale, oferind garanția unei infrastructuri moderne și sigure.



Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" reprezintă un pas decisiv spre îmbunătățirea calității vieții pentru peste 30.000 de locuitori din Strășeni, Călărași și localitățile învecinate, care vor beneficia de apă potabilă de calitate, livrată printr-un sistem modern și eficient.