Vizualizări: 99

INTEGRAREA EUROPEANĂ ÎNCEPE ÎN COMUNITĂȚI: PRIMARII SUNT PARTENERI PLENIPOTENȚIARI ȘI TREBUIE IMPLICAȚI DE LA NEGOCIERE PÂNĂ LA IMPLEMENTARE

12 Noiembrie 2025 — Chișinău, 12 noiembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă îngrijorarea față de faptul că autoritățile publice locale, precum și asociația reprezentativă a acestora, nu au fost reflectate în agenda unei conferințe de nivel național dedicată progreselor și priorităților Republicii Moldova în procesul de extindere europeană.



Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă îngrijorarea față de faptul că autoritățile publice locale și asociația reprezentativă a acestora nu au fost reflectate în agenda Conferinței „Raportul de Extindere 2025 – progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată de Biroul pentru Integrare Europeană. Deși peste 70% din legislația europeană este implementată la nivel local, iar Planul de Creștere pentru Republica Moldova prevede investiții majore gestionate de primari și echipele lor, vocea administrațiilor locale nu a fost invitată să contribuie la această dezbatere strategică.



Această omisiune contravine principiilor europene ale subsidiarității, transparenței și parteneriatului.



Mai mult, reforma administrației publice centrale și locale este un domeniu de referință în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, iar în sală se aflau câteva zeci de primari din întreaga țară — lideri locali care ar fi putut contribui substanțial la dezbatere prin experiență directă, soluții concrete și viziune de teren. Excluderea lor nu este doar o greșeală de protocol, ci o pierdere de substanță democratică.



„Este greu de înțeles cum se poate discuta despre reforme, descentralizare și integrare europeană fără vocea celor care aplică aceste politici zi de zi, în contact direct cu cetățeanul”, a declarat Valentina Casian, vicepreședinta CALM.



În cadrul conferinței, primara Violeta Crudu totuși a adresat Comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, întrebări esențiale privind reforma administrației publice și dialogul cu CALM. Răspunsul Comisarei a fost clar:



„Descentralizarea este unul dintre elementele de bază în dezvoltarea unei țări. Autoritățile publice locale trebuie să fie parte a ceea ce se decide la nivel central.”



CALM atrage atenția că implicarea autorităților locale nu trebuie să fie formală, decorativă sau ocazională, ci reală, constantă și cu statut de actor plenipotențiar. Administrațiile locale trebuie să fie la masa negocierilor de la bun început, nu doar în paneluri simbolice sau în rol de „decor” pentru evenimente publice.



Fără această recunoaștere de fond, declarațiile despre respect, dialog și parteneriat cu APL riscă să devină simple formule retorice, iar încrederea în procesul de integrare europeană să fie afectată. Credibilitatea reformelor depinde de sinceritatea implicării tuturor actorilor relevanți.



CALM reiterează necesitatea:



– consolidării mecanismului legal și permanent de consultare între Guvern și autoritățile locale, inclusiv pe tema reformelor europene (adoptarea proiectului de lege respective înregistrat în parlament si avizat de Guvern);



– recunoașterii CALM/APL ca partener strategic în procesul de aderare la UE,



– implicării active a APL în toate etapele de elaborare, implementare și monitorizare a reformelor ce le vizează direct.



Republica Moldova are primari dedicați, comunități reziliente și o administrație locală capabilă. Este timpul ca această forță să fie recunoscută nu doar în discursuri, ci și în fapte.