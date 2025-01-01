Vizualizări: 95
Marta Kos: „Descentralizarea și cooperarea cu autoritățile locale– cheia succesului aderării Republicii Moldova la UE”
12 Noiembrie 2025 — În cadrul Conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată de Biroul pentru Integrare Europeană, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a subliniat importanța implicării autorităților publice locale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
„Circa 70% din legislația europeană se implementează la nivelul comunităților locale. De aceea, autoritățile publice locale trebuie să fie parte a deciziilor luate la nivel central. Nimeni nu cunoaște mai bine decât primarii și consiliile locale ce se întâmplă în comunități”, a declarat Marta Kos.
Comisara europeană a accentuat că descentralizarea este un element fundamental al dezvoltării unei țări, iar abilitarea comunităților locale le permite să gestioneze mai eficient domenii de servicii pe care administrația centrală nu le poate acoperi suficient.
Totodată, Marta Kos a menționat că procesul de integrare europeană trebuie tratat ca un proiect național. „Succesul aderării depinde de cooperarea dintre Guvern, opoziție și comunitățile locale, pentru a construi o Moldovă puternică și rezilientă”, a subliniat ea.
În acest context, Comisara europeană pentru Extindere a subliniat că mai multe proiecte din Planul de Creștere pentru Republica Moldova vor fi implementate la nivel local, consolidând rolul comunităților în apropierea statului nostru de Uniunea Europeană.
Sursa foto: https://ipn.md/
