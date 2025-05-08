Vizualizări: 73
Cerere de oferte pentru construcția și montarea a 12 rampe din metal negru
Chișinău, 13 Noiembrie 2025 — Cerere de oferte: 2025.INFONET.02
Proiect: Alianța INFONET, în temeiul Acordului FRNR DD 08.05.2025 EDMITE, în parteneriat cu mai multe organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă din Republica Moldova, realizează campania „ACCES EGAL PENTRU TOȚI”, în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Norvegiei, Canadei, Suediei și Danemarcei.
Aria de acțiune: Republica Moldova
Contractor/Beneficiar: Asociația Obștească „Alianța INFONET” (în continuare Alianța INFONET), în parteneriat cu PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Norvegiei, Canadei, Suediei și Danemarcei.
Contractant: Persoană juridică, rezident al Republicii Moldova
Data publicării anunțului: 13 noiembrie 2025
Termenul limită de prezentare a dosarului: 19 noiembrie 2025; 23:59
Procedura de achiziție: Licitație publică, Selecție în baza costului per lot
Tipul contractului: Contract de antrepriză
CONTEXT:
La 1 ianuarie 2024, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute ca având dizabilități în Republica Moldova era de 161,9 mii persoane, inclusiv 11,4 mii copii cu vârsta 0-17 ani. Persoanele cu dizabilități au reprezentat 6,7% din totalul populației țării cu reședința obișnuită (150.500 alegători), iar copiii cu dizabilități au constituit 2,2% din numărul total al copiilor cu reședința obișnuită în Republica Moldova. În contextul alegerilor, pe teritoriul republicii sunt organizate circa 2.000 de secții de votare, care sunt amplasate în incinta unor instituții publice: primării, biblioteci, cămine culturale, instituții de educație timpurie, școli primare, gimnazii, licee, colegii, universități, oficii ale medicilor de familie, întreprinderi de stat, centre comunitare, întreprinderi comerciale etc.
În perioada 2018-2022, Alianța INFONET și Partenerii au organizat mai multe misiuni de evaluare a condițiilor de accesibilitate a tuturor secțiilor de votare deschise pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepția regiunii de pe malul stâng al Nistrului):
Rezultatele auditului sunt destul de dramatice: mai puțin de 1% din clădiri sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. Acest indicator semnalează nu doar o încălcare/limitări/bariere în realizarea drepturilor în condiții de egalitate cu ceilalți alegători, ci și o limitare pe termen mediu și lung a dreptului la educație, accesul la servicii medicale și administrative, accesul la informație și cultură etc.
Secțiile de votare se înființează de către consiliile electorale de circumscripție din localități, pe baza propunerilor primarilor de orașe (municipali), sectoare și sate (comune) (...). Sediile secțiilor de votare se stabilesc, de regulă, la parterul sediilor aflate în proprietate publică și se amenajează astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vârstă și cu dizabilități. (art. 38 alin. (2) din Codul Electoral).
De cele mai multe ori, APL invocă insuficiența resurselor financiare în realizarea condițiilor de accesibilitate în clădirile publice care au fost proiectate anterior. Însă, rezultatele monitorizării și evaluărilor efectuate de Alianța INFONET și Partenerii demonstrează că investițiile realizate în scopul de a face accesibile clădirile nu corespund întotdeauna normelor și standardelor în construcții. Concluzia, care se impune: este necesar să se conlucreze mult mai strâns cu APL-urile, oferirea de sprijin în elaborarea și implementarea politicilor sociale de incluziune a persoanelor cu dizabilități, acordarea sprijinului logistic în elaborarea desenelor tehnice, evaluarea și monitorizarea lucrărilor de construcție și construcția rampelor de acces în clădirile publice.
Alianța INFONET, în temeiul Acordului FRNR DD 08.05.2025 EDMITE, în parteneriat cu mai multe organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă din Republica Moldova, realizează campania „ACCES EGAL PENTRU TOȚI”, în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Norvegiei, Canadei, Suediei și Danemarcei.
Pentru a contribui la diminuarea barierelor de acces în incinta secțiilor de votare și a genera valoare adăugată în atingerea acestor scopuri, Alianța INFONET și Partenerii și-au propus următoarele obiective:
Obiectivul 1: Sprijinul Comisiei Electorale Centrale în elaborarea politicilor electorale pentru includerea alegătorilor cu nevoi speciale.
Obiectivul 2: Sprijinul administrațiilor publice locale în asigurarea accesibilității fizice a secțiilor de votare, elaborarea și promovarea politicilor de incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale.
Obiectivul 3: Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate.
Din sursele proiectului urmează să fie:
Construite și montate minimum 24* rampe de acces în incinta clădirlor unde sunt amplasate secții de votare.
Elaborare schițe de Planuri comunitare de accesibilitate la nivel de APL, unde vor fi construite și montate rampe de acces în cadrul campaniei de informare „ACCES EGAL PENTRU TOȚI”.
*Acest indicator va fi depășit. Sunt deja contractate serviciile pentru construcția a 18 rampe. Pentru alte câteva 5-8 rampe de acces va fi anunțat un al 3-lea concurs suplimentar.
DEPUNEREA DOSARULUI:
Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și oferta financiară. Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de Referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.
Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: office@infonet.md.
Termenul limită de prezentare a dosarului: 19 noiembrie 2025; 23:59. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Alianța INFONET sub forma unui e-mail de confirmare. Alianța INFONET este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.
DATE DE CONTACT:
Pentru întrebări referitoare la Termenii de Referință și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să îl contactați pe Victor Koroli, director de proiect, e-mail: office@infonet.md.
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 17 noiembrie 2025, orele 10:00.
O ședință de clarificare va fi organizată on-line, în data de 17 noiembrie 2025, orele 11:00. Link pentru conexeiune: https://us06web.zoom.us/j/82564032786?pwd=1rlDmpQm8GKAPxvGLVaEB2CRxjWrpK.1
Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului în cadrul documentului: 2025.INFONET.02_Întrebări/Răspunsuri până în data de 17 noiembrie 2025.
Pentru mai multe informații suplimentare - pagina web a contractorului: https://infonet.md/news/30
