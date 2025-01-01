Vizualizări: 40

„Reforma administrativ-teritorială: să ne grăbim încet”

14 Noiembrie 2025 — Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, atenționează că o reformă administrativ-teritorială grăbită ar putea destabiliza societatea și chiar periclita parcursul european al Republicii Moldova. „Trebuie să ne grăbim încet”, subliniază acesta, amintind că nu este vorba doar de o simplă reconfigurare a hărții administrative, ci de un proces complex, cu impact major asupra comunităților. Această, dar și alte afirmații ale directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, desprinse din articolul „Năluca Administrativ-Teritorială: o nouă greblă politică sau buturuga ce poate răsturna carul integrării europene” au fost analizate în cadrul unei emisiuni la JURNAL TV.



Comentatorii politici Victor Ciobanu și Alexei Tulbure au analizat aceste declarații, raportându-se și la pozițiile conducerii statului, inclusiv ale președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a anunțat finalizarea reformei până în 2027 și organizarea alegerilor locale într-o nouă configurație.



„Mesajul directorului executiv al CALM este să ne grăbim încet, deoarece nu vorbim doar despre o reconfigurare a hărții administrative a statului, dar despre oameni și servicii”, constată Victor Ciobanu.



„Toți spun că este nevoie de reformă și că aceasta va fi făcută, dar nu vedem un angajament clar asumat de către actuala guvernare în această privință” a declarat Alexei Tulbure.



Analistul politic a constatat că nu este clar de ce cetățenii R. Moldova trebuie să întrețină consiliile raionale care, practic, nu fac nimic. „Directorul executiv al CALM spune că trebuie să ne pregătim pentru o asemenea reformă, inclusiv prin consultări largi, CALM trebuie să participe în acest proces, expertiza externă este necesară, dar nu decisivă. Recomandările experților străini trebuie adaptate la realitățile noastre și așa este”, a concluzionat Alexei Tulbure.



Cei doi comentatori politici au făcut apel către Parlament și Guvern să fie deschiși pentru dialog și să explice clar dacă va fi sau nu implementată reforma administrativ-teritorială. „Pentru a realiza o asemenea reformă e nevoie de minim jumătate de an pentru consultări, pentru a elabora un concept adecvat realităților noastre, un plan de acțiuni etc”, a conchis Alexei Tulbure.