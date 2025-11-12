Vizualizări: 69

Elaborarea PLANULUI LOCAL INTEGRAT PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA, în localitatea Ciolacu Nou pentru perioada 2025-2030

Ciolacu Nou, 14 Noiembrie 2025 — La data de 12 noiembrie 2025, în cadrul proiectului „Energie Verde pentru Comunitate: strategii inovatoare de eficiență energetică în serviciile de asistență socială”, implementat de „Alianța INFONET”, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”, a avut loc prezentarea unui exemplu de PLAN LOCAL INTEGRAT PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA PENTRU PERIOADA 2025-2030.



Activitatea a avut loc la Primăria satul Ciolacu Nou, raionul Fălești și a adunat reprezentanți ai autorităților publice locale, OSC-uri, membri ai comunității. Scopul ședinței de lucru a fost inițierea grupului de lucru local și consolidarea competențelor acestuia în domeniul ELABORĂRII UNUI PLAN LOCAL INTEGRAT PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA.



La ședință au participat 26 de persoane și în deschidere, reprezentanta IP Keystone Moldova, dna Elena Chitic, specialistă pe comunicare, a explicat invitaților scopul ședinței și importanța subiectului de pe Agendă și a făcut trimitere la directiva, care pune în aplicare Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima, inclusiv modalitatea de calcul a sărăciei energetice.



Ulterior, expertul IP Keystone Moldova, dl Mihai Tîrșu, a făcut o prezentare holistică a șablonului de Plan Local Integrat privind Energia și Clima. A urmat o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri la care au participat activ, atât primara localității Ciolacu Nou – dna Lilia Hîrbu, referindu-se la contextul local de implementare, cât și dl Victor Koroli, reprezentantul organizației partenere – Alianța INFONET, cu exemple de bune practici în domeniul mobilizării comunitare, dar și soluții pentru potențiale provocări.



La finalul ședinței, s-au punctat următorii pași și s-a vorbit despre activități ulterioare de întreprins la nivel local.



Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectul „Energie Verde pentru Comunitate: strategii inovatoare de eficiență energetică în serviciile de asistență socială”, implementat de „Alianța INFONET”, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”. Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”.