Ong & Societate Civilă
Conferințele Accesibilității: „Comunicare incluzivă în practica culturală și artistică”
Chișinău, 17 Noiembrie 2025 — Pe 14 noiembrie, 2025 Alianța INFONET a organizat un nou eveniment online în cadrul seriei „Conferințe privind accesibilitatea”. Tema zilei a fost: „De la conștientizare la participare: comunicare incluzivă în practica culturală și artistică”.

Expert invitat: Marta Żaczkiewicz (Polonia) este cercetătoare în domeniul accesibilității, audiodescriere, specialistă în subtitrări și autoare specializată în comunicare incluzivă în sectoarele cultural și public. Are peste paisprezece ani de experiență profesională în crearea de descrieri audio și subtitrări pentru film, teatru, muzee și instituții publice și lucrează la nivel internațional în domeniul conținutului accesibil, al interpretării multimodale și al designului centrat pe public. Munca sa pune accentul pe co-crearea cu consultanți cu dizabilități și încadrează accesibilitatea ca o participare culturală, mai degrabă decât ca o obligație tehnică.

Prezentarea sa la conferință, „De la conștientizare la participare: comunicare incluzivă în practica culturală și artistică”, a explorat modul în care instituțiile pot trece de la conștientizarea declarativă la sisteme de accesibilitate durabile. Bazându-se pe exemple din Europa și pe propria sa activitate de teren, ea a demonstrat cum publicul nevăzător, surd, neurodivergent și în vârstă experimentează spațiile culturale și a evidențiat strategii pentru proiectarea unei comunicări clare, incluzive și receptive la nevoi diverse. Prin studii de caz care implică descrieri audio, subtitrări pentru surzi și persoane cu deficiențe de auz, text alternativ, materiale ușor de citit, interpretare tactilă și acces bazat pe coduri QR la videoclipuri în limbajul semnelor, ea a ilustrat modul în care formatele accesibile pot deveni o parte integrantă a practicii curatoriale și organizaționale.

În calitate de doctorandă la Universitatea din Antwerp, studiază accesibilitatea multimedia, examinând modul în care conținutul audiovizual satisface nevoile publicului nevăzător și surd. Munca sa își propune să sprijine instituțiile culturale în construirea de abordări sistemice pe termen lung ale accesibilității, bazate pe colaborare, claritate și design centrat pe utilizator.

Această activitate face parte din proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan”, cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director de proiect. +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Proiectul „Consolidarea participării cetățenilor în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului este Asociația Obștească „Alianța NFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.
Autor: Alianța INFONET

