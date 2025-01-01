Vizualizări: 54

Autoritățile Locale din România și Republica Moldova – Parteneriat pentru Viitorul European Comun

17 Noiembrie 2025 — Brașov, 14–16 noiembrie 2025 – Autoritățile locale din România și Republica Moldova, reunite în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), au reafirmat rolul esențial al comunităților în avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Evenimentul, organizat de Asociația Comunelor din România ACoR, Asociația Orașelor din România AOR și Congresul Autorităților Locale din Moldova CALM, a adus împreună primari din cele două țări, dar și din Ucraina, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean.



„Este o continuare a acțiunilor pe care le-am început în anul 2013, când a fost creat CALRRM. Forma de apropiere a R. Moldova de Uniunea Europeană este o obligație a noastră, a autorităților locale din România față de frații din R. Moldova", a declarat președintele ACoR, primarul de Vulcana-Băi, Dâmbovița, Emil Drăghici.



Primarul orașului Cugir, Alba, reprezentant al României la Comitetului European al Regiunilor, Adrian Teban a reiterat necesitatea consolidării cooperării, inclusiv în contextul în care în cadrul Comitetului European al Regiunilor a fost creat un grup de lucru cu R. Moldova. „Experiența primarilor din România în atragerea fondurilor de preaderare poate fi de ajutor și colegilor din R. Moldova."



Participanții au subliniat faptul că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este un proces care începe la nivel local, în comunitățile care colaborează, se dezvoltă și împărtășesc bune practici.



Totodată, a fost evidențiată contribuția semnificativă a înfrățirilor dintre localitățile din România și Republica Moldova, considerate atât punți de cooperare durabilă, cât și instrumente eficiente de dezvoltare locală în context european. Aceste parteneriate permit autorităților locale implementarea de proiecte comune, atragerea de finanțări nerambursabile și dezvoltarea de programe cu impact direct asupra cetățenilor.



Președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan a accentuat faptul că aceste direcții de acțiune reflectă angajamentul ferm al CALM și CALRRM pentru consolidarea autonomiei locale, dezvoltarea cooperării transfrontaliere și integrarea europeană a Republicii Moldova".



La Brașov au fost adoptate în unanimitate două Declarații -APEL în care CALRRM își asumă angajamentul comun pentru integrarea europeană a R. Moldova și solicită celor două Guverne să le fie alături în acest parcurs.



În prima Declarație, Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova:



- Reiterează recunoașterea CALM ca partener instituțional indispensabil în procesul de consultare și reprezentare externă a autorităților locale din Republica Moldova;



- Susține implicarea directă a CALM în procesul de aderare la Uniunea Europeană, ca garant al unei integrări care reflectă realitățile și nevoile comunităților locale;



- Solicită cu fermitate neadmiterea oricărei tentative de dezbinare, fragmentare sau subminare a unității instituționale a APL din Republica Moldova, indiferent de forma sau pretextul invocat;



- Cere respectarea principiului neamestecului în treburile interne ale autorităților locale, garantându-le autonomia funcțională, decizională și asociativă.



„CALM nu este doar o organizație a autorităților locale — este coloana vertebrală a democrației locale din Republica Moldova, un partener de încredere al instituțiilor europene și un pilon al stabilității, coeziunii și modernizării teritoriale", se menționează în declarație.



„CALRRM consideră că o Europă a comunităților nu poate fi construită fără participarea activă și legitimă a autorităților locale din toate regiunile, inclusiv din Republica Moldova. Reprezentativitatea, unitatea și autonomia APL sunt piloni ai democrației funcționale și ai apropierii deciziei de cetățean."



Prin această declarație, CALRRM își reafirmă angajamentul comun pentru o Europă solidară, descentralizată și incluzivă, în care vocile comunităților locale din România și Republica Moldova sunt auzite, respectate și valorificate.



În cea de-a doua Declarație -Apel votată în unanimitate, CALRRM solicită celor două Guverne:



1. Participarea reprezentanților CALRRM la ședințele comune ale Guvernelor României și Republicii Moldova, în calitate de partener de dialog privind parteneriatul strategic dintre colectivitățile locale din cele două țări-surori;



2. Continuarea promovării drepturilor și intereselor autorităților locale din Republica Moldova în cadrul instituțiilor europene, în contextul înființării Grupului de lucru dedicat Republicii Moldova, în cadrul Comitetului European al Regiunilor, un demers semnificativ către o integrare mai profundă și o pregătire mai eficace pentru aderarea la Uniunea Europeană;



3. Sprijinirea Republicii Moldova, prin acordarea asistenței depline în procesul de aderare, în realizarea reformelor și sprijinirea parcursului său european, în conformitate cu Parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;



4. Consolidarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale din cele două țări-surori, cu respectarea principiilor Cartei europene a autonomiei locale, prin inițierea și dezvoltarea de proiecte comune la nivel local, cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.



5. Accesarea celor mai adecvate surse de finanțare pentru acțiuni de sprijin ale autorităților locale din Republica Moldova, a inițiativelor comune ale membrilor Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova și lansarea unui program-pilot de finanțare în vederea promovării democrației și a statului de drept, a cooperării transfrontaliere și a dezvoltării economice locale.



Vicepreședinta CALM, primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, a menționat că Declarația adoptată la Brașov subliniază, într-o manieră clară, rolul fundamental al CALM în promovarea autonomiei locale și în susținerea reformelor necesare integrării europene. „Unitatea autorităților publice locale din cele două state, în cadrul asociațiilor reprezentative transformă colaborarea în dezvoltare. Cred că acest Consiliu este chemat să devină un model european de integrare de jos în sus. Cred în capacitatea comunităților noastre de a genera schimbare și progres. Cred în colaborarea România–Republica Moldova ca într-o familie administrativă unită, care își construiește împreună viitorul european".



În cadrul reuniunii a fost aleasă conducerea rotativă pentru anul 2025–2026. Președintele CALRRM a devenit Gheorghe-Daniel NICOLAȘ, primarul orașului Odobești, județul Vrancea. În calitate de copreședinți au fost alese: Valentina CASIAN, vicepreședintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova, primara municipiului Strășeni, raionul Strășeni și Mariana GÂJU, prim-vicepreședintă a Asociației Comunelor din România, primara comunei Cumpăna, județul Constanța. În perioada 2026-2027, președinția CALRRM va fi deținută de CALM.



În cadrul ședinței extraordinare a Adunării Generale a CALRRM au fost semnate sau puse bazele unor noi acorduri de parteneriat dintre comunități locale din R. Moldova, România și Ucraina. „Parteneriatul regional, sprijinul reciproc și integrarea europeană sunt calea comună a comunităților noastre. Mulțumim pentru susținerea clară a statului nostru și înțelegerea importanței muncii noastre comune", a declarat Sergii Tatusiak, președintele Euroregiunii „Dniester".



este de a reprezenta autoritățile locale din România și Republica Moldova la nivel european; promova autonomia locală și descentralizarea; sprijini parcursul european al Republicii Moldova și consolida parteneriatele instituționale și schimburile de bune practici.