Conferințele Accesibilității: „Drepturile și serviciile pentru persoanele cu dizabilități și boli cronice în Finlanda”
Chișinău, 20 Noiembrie 2025 — La 18 noiembrie 2025, Alianța INFONET a organizat un eveniment online în cadrul seriei „Conferințele accesibilității”. Tema zilei a fost: Drepturile și serviciile pentru persoanele cu dizabilități și boli cronice în Finlanda.
Expert invitat: Mahmoud Hassan (Finlanda) — Manager de Dezvoltare, „Hilma” – Centrul de Sprijin pentru persoanele imigrante cu dizabilități și boli cronice din Finlanda. Misiunea „Hilma” este de a promova drepturile, egalitatea și incluziunea imigranților cu dizabilități sau boli cronice în Finlanda prin ghidare, advocacy și educație pentru adulți, dar și pentru profesioniști. Dl. Hassan este jurist, deține o diplomă în drept și are o vastă experiență profesională în Finlanda în domeniile serviciilor sociale, integrării și dezvoltării comunitare. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu municipalități, ONGuri și instituții guvernamentale pentru a consolida participarea și bunăstarea imigranților în societatea finlandeză. Sub conducerea sa, organizația și-a extins parteneriatele și este implicată în prezent într-un proiect Nordic-baltic comun care promovează colaborarea transfrontalieră și schimbul de bune practici în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Pe lângă activitatea sa la „Hilma”, dl. Hassan este membru al Consiliului Consultativ pentru Egalitate și Nediscriminare al orașului Helsinki, unde contribuie cu expertiza sa la promovarea egalității, diversității și incluziunii în guvernanța locală.
Prezentarea descrie „Hilma” – Centrul de Sprijin, care funcționează sub Forumul Finlandez pentru Dizabilitate din 2006. Organizația deservește toate grupurile de dizabilitate și imigranți din întreaga Finlandă. Misiunea sa este de a promova integrarea, independența și incluziunea socială a imigranților cu dizabilități prin îmbunătățirea accesului la servicii și amplificarea vocilor imigranților cu dizabilități în procesul decizional. „Hilma” oferă o gamă largă de servicii practice, inclusiv consiliere, sprijin în completarea aplicațiilor și obținerea de beneficii, grupuri de suport, materiale informative și colaborare cu autoritățile.
Prezentarea evidențiază, de asemenea, principalele provocări cu care se confruntă imigranții cu dizabilități în Finlanda: bariere lingvistice, cunoaștere limitată a drepturilor, dificultăți în navigarea sistemului de sănătate, stigmatizare culturală, izolare socială și bariere în accesul la piața muncii. Aceste probleme se intersectează adesea cu sărăcia, traumele de război și lipsa informațiilor accesibile. În același timp, Finlanda oferă servicii cuprinzătoare pentru persoane cu dizabilitate, planuri de reabilitare, beneficii financiare, sprijin pentru cazare, programe educaționale și de angajare, precum și structuri solide de sprijin din partea ONGurilor. „Hilma” joacă un rol central în a ajuta beneficiarii săi să înțeleagă aceste drepturi, să acceseze serviciile și să participe pe deplin la viața societății finlandeze.
Această activitate face parte din proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan”, cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director de Proiect. +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Prezentatea PPT a expertului: Finnish Disability Forum_Moldova 18.11.2025 - https://infonet.md/news/35
Proiectul „Consolidarea participării cetățenilor în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului este Asociația Obștească „Alianța NFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.
