Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană începe la nivel local

22 Noiembrie 2025 — În această ediție a emisiunii „La Înălțime cu CALM” aducem în prim-plan reuniunea de la Brașov, unde autoritățile locale din România și Republica Moldova au subliniat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană începe la nivel local, în satele și orașele noastre.



Participanții au adoptat în unanimitate două Declarații–APEL, prin care Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova CALRRM, format din Asociația Comunelor din România ACoR, Asociația Orașelor din România AOR și Congresul Autorităților Locale din Moldova CALM, își asumă angajamentul comun pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și solicită sprijinul guvernelor celor două țări.



Protagoniștii ediției sunt:

• Tatiana Badan – Președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia

• Emil Drăghici – Președintele ACoR, primar de Vulcana-Băi, Dâmbovița

• Adrian Teban – Primarul orașului Cugir, Alba, membru al Consiliului Director AOR

• Vladislav Cociu – Vicepreședintele CALM, primar al orașului Ștefan Vodă

• Nina Costiuc – Primara comunei Budești, Chișinău, președinta de onoare a Rețelei Femeilor din cadrul CALM

• Valentin Ivan – Primar al comunei Sadu, Sibiu, vicepreședinte ACoR

• Mariana Gâju – Prim-vicepreședinta ACoR, primara comunei Cumpăna, Constanța

• Cornel Gogan – Primarul orașului Videle, Teleorman, membru al Consiliului Director AOR



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/apropierea-republicii-moldova-de-uniunea-europeana-incepe-la-nivel-local/