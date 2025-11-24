Vizualizări: 88
Anunț - Conferințele Accesibilității: „Călătorii dincolo de distanțe: Cum ghidajul online apropie cultura de oamenii care nu pot călători”
Chișinău, 23 Noiembrie 2025 — Tema: „Călătorii dincolo de distanțe: Cum ghidajul online apropie cultura de oamenii care nu pot călători”
Expertă: Tatiana Lupașcu este ghid de turism și formator World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), cu expertiză în dezvoltarea experiențelor culturale accesibile prin tururi online. Este fondatoarea Tourism Journey, unde promovează modele de turism incluziv și orientat spre comunitate. De asemenea, este co-creatoarea cursului „ABC of Online Guided Tours”, aprobat de WFTGA, dedicat formării ghizilor pentru livrarea de tururi digitale adaptate diverselor categorii de public. Colaborează cu organizații și profesioniști din mai multe țări pentru a facilita accesul cultural al persoanelor care nu pot călători și pentru a integra ghidajul online în inițiative de incluziune și participare culturală.
Data și ora evenimentului: 24 Noiembrie 2025, 11.00-14.00 (Ora Chișinăului)
Evenimentul va fi desfășura în limba română, cu traducere sincronă în limba rusă.
Platforma Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83953801361?pwd=pdfHT0NyIc5dPdfeZU2ESFwG88YP8r.1
Număr de identificare: 839 5380 1361, Cod de acces: 739709
În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:
Tururi online ca instrument de incluziune și participare culturală,
Acces la cultură pentru publicuri aflate în afara circuitelor turistice tradiționale,
Cultura se poate apropia de oameni, indiferent de distanțe,
Ghidul ca facilitator al accesului cultural în era digitală,
De la povestitor la conector: rolul ghidului în incluziunea culturală.
Proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ).
Partenerul proiectului este organizația publică „Alliance INFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.
Expertă: Tatiana Lupașcu este ghid de turism și formator World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), cu expertiză în dezvoltarea experiențelor culturale accesibile prin tururi online. Este fondatoarea Tourism Journey, unde promovează modele de turism incluziv și orientat spre comunitate. De asemenea, este co-creatoarea cursului „ABC of Online Guided Tours”, aprobat de WFTGA, dedicat formării ghizilor pentru livrarea de tururi digitale adaptate diverselor categorii de public. Colaborează cu organizații și profesioniști din mai multe țări pentru a facilita accesul cultural al persoanelor care nu pot călători și pentru a integra ghidajul online în inițiative de incluziune și participare culturală.
Data și ora evenimentului: 24 Noiembrie 2025, 11.00-14.00 (Ora Chișinăului)
Evenimentul va fi desfășura în limba română, cu traducere sincronă în limba rusă.
Platforma Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/83953801361?pwd=pdfHT0NyIc5dPdfeZU2ESFwG88YP8r.1
Număr de identificare: 839 5380 1361, Cod de acces: 739709
În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:
Tururi online ca instrument de incluziune și participare culturală,
Acces la cultură pentru publicuri aflate în afara circuitelor turistice tradiționale,
Cultura se poate apropia de oameni, indiferent de distanțe,
Ghidul ca facilitator al accesului cultural în era digitală,
De la povestitor la conector: rolul ghidului în incluziunea culturală.
Proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ).
Partenerul proiectului este organizația publică „Alliance INFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2434
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1672
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1358
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33