Vizualizări: 88

Anunț - Conferințele Accesibilității: „Călătorii dincolo de distanțe: Cum ghidajul online apropie cultura de oamenii care nu pot călători”

Chișinău, 23 Noiembrie 2025 — Tema: „Călătorii dincolo de distanțe: Cum ghidajul online apropie cultura de oamenii care nu pot călători”



Expertă: Tatiana Lupașcu este ghid de turism și formator World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), cu expertiză în dezvoltarea experiențelor culturale accesibile prin tururi online. Este fondatoarea Tourism Journey, unde promovează modele de turism incluziv și orientat spre comunitate. De asemenea, este co-creatoarea cursului „ABC of Online Guided Tours”, aprobat de WFTGA, dedicat formării ghizilor pentru livrarea de tururi digitale adaptate diverselor categorii de public. Colaborează cu organizații și profesioniști din mai multe țări pentru a facilita accesul cultural al persoanelor care nu pot călători și pentru a integra ghidajul online în inițiative de incluziune și participare culturală.



Data și ora evenimentului: 24 Noiembrie 2025, 11.00-14.00 (Ora Chișinăului)



Evenimentul va fi desfășura în limba română, cu traducere sincronă în limba rusă.



Platforma Zoom:



https://us06web.zoom.us/j/83953801361?pwd=pdfHT0NyIc5dPdfeZU2ESFwG88YP8r.1



Număr de identificare: 839 5380 1361, Cod de acces: 739709



În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:



Tururi online ca instrument de incluziune și participare culturală,

Acces la cultură pentru publicuri aflate în afara circuitelor turistice tradiționale,

Cultura se poate apropia de oameni, indiferent de distanțe,

Ghidul ca facilitator al accesului cultural în era digitală,

De la povestitor la conector: rolul ghidului în incluziunea culturală.

Proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ).



Partenerul proiectului este organizația publică „Alliance INFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.