Ong & Societate Civilă
Cum recunoaștem manipularea și dezinformarea
Chișinău, 24 Noiembrie 2025 — Tema atelierului on-line: Cum recunoastem manipularea si dezinformarea

Expert: Vitalie Cazacu

Data și ora evenimentului: 25 Noiembrie 2025, 10.00-12.00

Evenimentul va fi desfășura în limba română.

Platforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82289627429?pwd=jsV7VgND78yHxwXxuqhQzsPVobZts3.1

În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:

- Ce este manipularea și de ce e important să o recunoaștem?
- Cum funcționează manipularea. Definiții, contexte, exemple reale din spațiul public;
- Dezinformare vs. Informație eronată (misinformation). Diferențe, tipuri de conținut fals, cazuri practice;
- 5 tehnici frecvente de manipulare. Frica, emoționalizarea, deformarea contextului, dușmanul comun, falsul echilibru;
- Manipularea în campaniile electorale. Promisiuni imposibile, mituri geopolitice, emoție vs. fapte;
- Exemple din Republica Moldova. Agende ascunse, rețele coordonate, teme sensibile, caz analizat;
- Cum verificăm informațiile. Regula celor 2–3 surse, verificarea imaginilor, identificarea intereselor ascunse;
- Accesibilitatea informației. De ce manipularea afectează grupurile vulnerabile;
- Concluzii și Q&A. Mesaje-cheie și discuții finale.

Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități, în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.

Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Ataşamente:
12631_Atelier online. Cum recunoastem manipularea si dezinformarea.pdf
Autor: Alianța INFONET

Categorii comunicate




Resurse

