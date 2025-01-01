Vizualizări: 58
Cum recunoaștem manipularea și dezinformarea
Chișinău, 24 Noiembrie 2025 — Tema atelierului on-line: Cum recunoastem manipularea si dezinformarea
Expert: Vitalie Cazacu
Data și ora evenimentului: 25 Noiembrie 2025, 10.00-12.00
Evenimentul va fi desfășura în limba română.
Platforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82289627429?pwd=jsV7VgND78yHxwXxuqhQzsPVobZts3.1
În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:
- Ce este manipularea și de ce e important să o recunoaștem?
- Cum funcționează manipularea. Definiții, contexte, exemple reale din spațiul public;
- Dezinformare vs. Informație eronată (misinformation). Diferențe, tipuri de conținut fals, cazuri practice;
- 5 tehnici frecvente de manipulare. Frica, emoționalizarea, deformarea contextului, dușmanul comun, falsul echilibru;
- Manipularea în campaniile electorale. Promisiuni imposibile, mituri geopolitice, emoție vs. fapte;
- Exemple din Republica Moldova. Agende ascunse, rețele coordonate, teme sensibile, caz analizat;
- Cum verificăm informațiile. Regula celor 2–3 surse, verificarea imaginilor, identificarea intereselor ascunse;
- Accesibilitatea informației. De ce manipularea afectează grupurile vulnerabile;
- Concluzii și Q&A. Mesaje-cheie și discuții finale.
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități, în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Expert: Vitalie Cazacu
Data și ora evenimentului: 25 Noiembrie 2025, 10.00-12.00
Evenimentul va fi desfășura în limba română.
Platforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82289627429?pwd=jsV7VgND78yHxwXxuqhQzsPVobZts3.1
În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:
- Ce este manipularea și de ce e important să o recunoaștem?
- Cum funcționează manipularea. Definiții, contexte, exemple reale din spațiul public;
- Dezinformare vs. Informație eronată (misinformation). Diferențe, tipuri de conținut fals, cazuri practice;
- 5 tehnici frecvente de manipulare. Frica, emoționalizarea, deformarea contextului, dușmanul comun, falsul echilibru;
- Manipularea în campaniile electorale. Promisiuni imposibile, mituri geopolitice, emoție vs. fapte;
- Exemple din Republica Moldova. Agende ascunse, rețele coordonate, teme sensibile, caz analizat;
- Cum verificăm informațiile. Regula celor 2–3 surse, verificarea imaginilor, identificarea intereselor ascunse;
- Accesibilitatea informației. De ce manipularea afectează grupurile vulnerabile;
- Concluzii și Q&A. Mesaje-cheie și discuții finale.
Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități, în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.
Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Autor: Alianța INFONET Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2434
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1672
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1360
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33