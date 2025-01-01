Vizualizări: 58

Cum recunoaștem manipularea și dezinformarea

Chișinău, 24 Noiembrie 2025 — Tema atelierului on-line: Cum recunoastem manipularea si dezinformarea



Expert: Vitalie Cazacu



Data și ora evenimentului: 25 Noiembrie 2025, 10.00-12.00



Evenimentul va fi desfășura în limba română.



Platforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82289627429?pwd=jsV7VgND78yHxwXxuqhQzsPVobZts3.1



În cadrul conferinței vor fi abordate subiectele:



- Ce este manipularea și de ce e important să o recunoaștem?

- Cum funcționează manipularea. Definiții, contexte, exemple reale din spațiul public;

- Dezinformare vs. Informație eronată (misinformation). Diferențe, tipuri de conținut fals, cazuri practice;

- 5 tehnici frecvente de manipulare. Frica, emoționalizarea, deformarea contextului, dușmanul comun, falsul echilibru;

- Manipularea în campaniile electorale. Promisiuni imposibile, mituri geopolitice, emoție vs. fapte;

- Exemple din Republica Moldova. Agende ascunse, rețele coordonate, teme sensibile, caz analizat;

- Cum verificăm informațiile. Regula celor 2–3 surse, verificarea imaginilor, identificarea intereselor ascunse;

- Accesibilitatea informației. De ce manipularea afectează grupurile vulnerabile;

- Concluzii și Q&A. Mesaje-cheie și discuții finale.



Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități, în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.



Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.