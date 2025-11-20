Vizualizări: 23
Autismul în secolul XXI: Modele de Intervenție, Inovație Socială și Evoluția Politicilor Publice
Chișinău, 25 Noiembrie 2025 — La 20 noiembrie 2025, Alianța INFONET a organizat un eveniment online în cadrul seriei „Conferințele Accesibilității”. Tema zilei: „Autismul în secolul XXI: De la Provocare Globală la Transformare Locală. Modele de Intervenție, Inovație Socială și Evoluția Politicilor Publice în Moldova și la Nivel Internațional”.
Expertă invitată: Aliona Dumitraș, doctorandă în psihologia clinică, fondatoare a Asociației SOS Autism – lider național în servicii pentru persoane cu tulburări din spectrul autismului (TSA) – și directoare executivă a FEDRA (Federația pentru Drepturi și Resurse în Autism) din Republica Moldova. Este inițiatoarea mai multor programe sociale, medicale și educaționale dedicate incluziunii persoanelor cu autism și consolidării unei rețele de suport durabile la nivel comunitar.
Aliona Dumitraș a susținut un training dedicat uneia dintre cele mai urgente și complexe teme ale prezentului: autismul și felul în care construim, ca societate, un răspuns responsabil, modern și orientat spre viitor. Autismul a fost explorat ca prioritate globală în sănătatea publică, schimbarea de paradigmă de la deficit la neurodiversitate și rolul crucial al intervenției timpurii bazate pe dovezi.
Participanții au analizat modele internaționale de succes, alături de realitățile și provocările actuale din Republica Moldova, discutând despre ce înseamnă cu adevărat servicii funcționale, sustenabile și ancorate în nevoile familiilor.
Un spațiu important a fost dedicat soluțiilor inovatoare din comunitate, rolului ONG-urilor, parteneriatelor și politicilor publice care pot transforma direcțiile bune în rezultate reale.
Experta și-a exprimat convingerea, că Moldova poate deveni până în 2030 o societate mai caldă, mai deschisă și mai incluzivă — una în care fiecare om este privit în primul rând prin prisma potențialului, nu a etichetei:
- „Credem cu tărie că Moldova 2030 poate fi un loc în care diversitatea nu este o etichetă, ci o valoare — iar sprijinul devine ceva firesc, nu exceptional”;
- „O societate incluzivă nu se construiește doar prin documente, ci prin oameni care aleg să vadă potențial acolo unde înainte vedeau limite.”
- „Comunitățile cresc atunci când fiecare dintre noi devine parte din soluție. În autism, nicio instituție nu poate reuși singură”.
Această activitate face parte din proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan”, cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director de Proiect. +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Prezentarea PPT elaborată de expertă poate fi descărcată de aici: https://infonet.md/news/39
