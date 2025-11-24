Vizualizări: 45
Conferințele Accesibilității: „Călătorii dincolo de distanțe: Cum ghidajul online apropie cultura de oamenii care nu pot călători”
Chișinău, 25 Noiembrie 2025 — La 24 noiembrie 2025, Alianța INFONET a organizat un eveniment online în cadrul seriei „Conferințele Accesibilității”. Tema zilei:„Călătorii dincolo de distanțe: Cum ghidajul online apropie cultura de oamenii care nu pot călători”
Expertă invitată: Tatiana Lupașcu este ghid de turism și formator World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA), cu expertiză în dezvoltarea experiențelor culturale accesibile prin tururi online. Este fondatoarea companiei “Tourism Journey”, unde promovează modele de turism incluziv și orientat spre comunitate. De asemenea, este co-creatoarea cursului „ABC of Online Guided Tours”, aprobat de WFTGA, dedicat formării ghizilor pentru livrarea de tururi digitale adaptate diverselor categorii de public. Colaborează cu organizații și profesioniști din mai multe țări pentru a facilita accesul cultural al persoanelor care nu pot călători și pentru a integra ghidajul online în inițiative de incluziune și participare culturală.
Prezentarea „Călătorii dincolo de distanțe” explică modul în care ghidajul online poate crea acces cultural pentru persoanele care nu pot călători fizic. Tatiana Lupașcu, ghid de turism și formator WFTGA, arată că barierele fizice, senzoriale, economice sau sociale lasă mulți oameni în afara experiențelor culturale, iar tehnologia devine o soluție de includere. Tururile online – interactive, live și adaptate diverselor nevoi – permit pacienților, persoanelor cu nevoi speciale, seniorilor, persoanelor în detenție, comunităților rurale sau diasporei să participe la viața culturală. În acest proces ghidul de turism joacă un rol esențial, interpretând patrimoniul și oferind context, emoție și înțelegere, în timp ce tehnologia facilitează accesul prin imagini, video, materiale 360°, subtitrări sau ritm adaptat. Prezentarea oferă exemple concrete de tururi pentru pacienți, seniori sau persoane cu diverse deficiențe (de exemplu deficiențe de auz) și subliniază importanța implicării active a persoanelor vulnerabile, care pot contribui ca naratori, creatori de conținut sau facilitatori de ateliere. ONGurile sunt încurajate să identifice publicul cu acces limitat, să aleagă teme potrivite și să colaboreze cu ghizi de turism special instruiți pentru a lucra cu un public vulnerabil. Mesajul central este: tururile online nu înlocuiesc vizitele fizice, dar duc cultura acolo unde oamenii nu pot ajunge, transformând accesibilitatea culturală într-o responsabilitate socială și într-un spațiu real de incluziune.
Această activitate face parte din proiectul „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan”, cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementată de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director de Proiect. +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Proiectul „Consolidarea participării cetățenilor în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului este Asociația Obștească „Alianța NFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.
