Vizualizări: 68

Guvernul trebuie să-și onoreze angajamentele privind sporul salarial de 50% pentru APL

26 Noiembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) își exprimă profunda îngrijorare față de decizia Ministerului Finanțelor de a refuza finanțarea sporului salarial de 50% pentru primari, viceprimari și secretarii consiliilor locale din bugetul de stat. Această măsură contravine legii și angajamentelor publice asumate, pune administrația publică locală în blocaj financiar, afectează stabilitatea comunităților și subminează demnitatea aleșilor locali.



Totodată, decizia lovește în credibilitatea Guvernului și discreditează Republica Moldova în fața partenerilor internaționali, mai ales în contextul exercitării Președinției Consiliului Europei.



În cadrul ședinței Biroului CALM din 19.11.2025, a fost adoptată Adresarea către conducerea statului, prin care se solicită:



– Respectarea angajamentelor și plata sporului salarial din bugetul de stat;



– Examinarea urgentă a chestiunii în Parlament la rectificarea bugetului 2025;



– Organizarea unui dialog instituționalizat Guvern–APL pentru soluții durabile;



– Respectarea demnității aleșilor locali și a principiului autonomiei locale.



CALM face apel la responsabilitate și subliniază că autonomia locală și demnitatea aleșilor sunt fundamentul democrației și al stabilității Republicii Moldova.