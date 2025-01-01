Vizualizări: 69

Eforturile CALM și ale partenerilor din România dau rezultate: Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor s-a întrunit la Chișinău

26 Noiembrie 2025 — Peste 100 de reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale CALM și primari din state membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Chișinău, în cadrul celei de-a doua ședințe a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor. Evenimentul din 24 noiembrie a oferit o platformă de dialog privind progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare.



În deschiderea reuniunii, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că integrarea europeană înseamnă construirea unor comunități puternice, cu servicii mai bune pentru cetățeni: „Drumul european trece prin localitățile noastre. Europa se construiește prin fiecare spital renovat, prin apă potabilă în gospodării, prin iluminat public pe străzi, prin școli bune și servicii de calitate.”



Reuniunea, organizată cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova și al Delegației Uniunii Europene, a reunit reprezentanți ai Guvernului, ai instituțiilor europene și ai administrațiilor locale. Printre participanți s-au numărat: Prim-ministrul Alexandru Munteanu, Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, Ambasadoarea UE Iwona Piórko, Președinta CALM Tatiana Badan și Președintele Asociației Comunelor din România Emil Drăghici.



Lucrările au fost structurate în trei sesiuni tematice: aderarea Republicii Moldova la UE, descentralizarea administrativă, accesul autorităților locale la finanțări europene și combaterea dezinformării.



Ca președintă a Grupului de lucru, doamna Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, a coordonat dialogul, evidențiind rolul administrațiilor locale în modernizarea comunităților și consolidarea democrației. Prezența sa la Chișinău reflectă recunoașterea implicării constante în sprijinirea cooperării dintre România, Republica Moldova și instituțiile europene. „Înainte de Grupul de lucru pentru R. Moldova, Comitetul European al Regiunilor a colaborat cu R. Moldova în cadrul conferinței autorităților locale din cadrul Parteneriatului Estic CORLEAP, lansată în 2012, cu implicarea activă a CALM. CALM este partenerul nostru de bază, iar recomandările specifice de urmat pentru aderarea la UE încă de atunci au fost făcute. Printre acestea se numără rolul APL în punerea în aplicare a reformelor, asigurarea accesului acestora la mecanismul de reformă, creșterea și promovarea rezilienței democratice prin descentralizarea și guvernanța transparentă”, a declarat Mariana Gâju.



Președinta CALM Tatiana Badan: „Succesul R. Moldova pe calea europeană depinde de comunități locale puternice, de parteneriatul sincer cu Guvernul și de sprijinul prietenilor europeni, în special România”



Președinta CALM, primară de Slemet, Cimișlia Tatiana Badan, a subliniat la reuniunea Grupului de lucru pentru Republica Moldova importanța rolului administrațiilor publice locale (APL) în procesul de integrare europeană. „Viziunea CALM este ca fiecare comunitate locală să fie parte integrantă a familiei europene. Totodată, Comitetul European al Regiunilor este o călăuză și o sursă de bune practici pentru APL, oferind oportunități de parteneriate, schimb de experiență și cooperare descentralizată.”



Tatiana Badan a amintit că datorită efortului CALM și a partenerilor din România, a fost creat Grupul Comun CoR-Republica Moldova; a fost constituit Comitetul Comun Mixt și au fost deschise ușile Instituțiilor Europene pentru primarii din R. Moldova



Potrivit președintei CALM, Parteneriatul dintre Guvern și APL, consolidat în ultimii ani, este fundamentul succesului reformelor și al parcursului european. „Circa 70% din legislația UE se implementează la nivel local, ceea ce face din APL un actor principal în aderare”, a subliniat Tatiana Badan.



De asemenea, președinta CALM a atras atenția asupra faptului că reforma administrativ-teritorială trebuie să fie transparentă și să implice CALM de la început; dar și că orice tentativă de dezbinare a APL ar putea afecta progresul.



În încheierea discursului, Tatiana Badan a specificat că România este cel mai apropiat prieten și avocat al R. Moldova în Europa. Mulțumiri speciale au fost adresate Delegației României la CoR și lui Emil Drăghici, Președintele Asociației Comunelor din România, pentru sprijinul constant.



„Drumul spre UE trece prin fiecare primărie. Prin parteneriatul cu CoR, CALM și APL au demonstrat că sunt pregătite să își asume responsabilitatea integrării europene”, a punctata Tatiana Badan.



Declarația lui Emil Drăghici :„UE trebuie să devină un partener activ al autorităților locale din Moldova”



Și președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, a subliniat importanța cooperării dintre autoritățile locale din România și Moldova. Alesul local a evidențiat rolul CALM ca exemplu de bună practică în Camera Puterilor Locale de la Strasbourg și a propus ca Tatiana Badan, președinta CALM, să fie invitată să ia cuvântul în plenul Comitetului European al Regiunilor la începutul anului viitor.



Mesajul său a subliniat că Uniunea Europeană, prin instituțiile sale, trebuie să adopte un rol activ, nu doar reactiv, în sprijinirea Republicii Moldova și a administrațiilor locale în procesul de integrare europeană.



Viorel Furdui: „Doar printr-o administrație locală puternică, credibilă și europeană se poate asigura stabilitatea și dezvoltarea comunităților din Republica Moldova”



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a prezentat Republica Moldova și administrația publică locală ca pe o istorie de succes, subliniind progresele notabile din ultimii ani în domeniul democrației locale și descentralizării. „În urmă cu cinci ani, situația era dramatică – descentralizare blocată, presiuni asupra primarilor, salarii mizere, fonduri distribuite politic și lipsa dialogului cu Guvernul. Curajul Tatianei Badan de a denunța public aceste probleme și unitatea noastră a inspirat mult lume atunci. Astăzi, Raportul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei confirmă progresele importante, datorate muncii CALM, primarilor și sprijinului constant al Consiliului Europei.”



Printre realizările concrete enumerate de Viorel Furdui au fost:



- Dialog instituționalizat între CALM/APL și Guvern (Comisia Paritară, grupuri de lucru);

- Depolitizarea fondurilor („Satul European”, „Europa este Aproape, AIPA etc);

- Eliminarea plafoanelor la taxele locale și transferul competențelor către APL;

- Transformarea taxei pe drumuri în venit propriu al bugetelor locale;

- Alocarea integrală a impozitului pe venit pentru mediul rural și 50% pentru orașele reședință a centrelor raionale;

- Creșterea salarizării prin sporul de 50% pentru funcțiile de demnitate publică;

- Corectarea legislației ANI pentru eliminarea prevederilor abuzive față de aleșii locali.



În altă ordine de idei, directorul executiv al CALM a vorbit despre necesitatea ca reforma administrativ-teritorială să fie transparentă și să implice CALM de la început, iar descentralizarea financiară să continue.



„R. Moldova poate continua să fie o poveste de succes dacă reformele vor fi realizate „de jos în sus”, cu implicarea reală a APL și CALM, având în centru cetățeanul și evitând abordările radicale sau grăbite”, a subliniat Viorel Furdui.



Valentina Casian: „Grupul de lucru al Comitetului European al Regiunilor este o platformă esențială prin care primarii pot transmite direct vocea comunităților către instituțiile europene, consolidând rolul administrației locale în procesul de integrare europeană”



Vicepreședinta CALM, primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, a evidențiat principalele provocări care afectează administrațiile locale:



- lipsa resurselor umane și remunerarea insuficientă a aleșilor locali;

- dependența financiară de transferurile de stat;

- necesitatea modernizării arhitecturii administrative și clarificării competențelor consiliilor raionale;

- dezinformarea ca amenințare strategică pentru democrația locală;

- provocările demografice și necesitatea revizuirii legislației electorale.



Nicolae Dandiș a pus accent pe rolul CALM ca partener strategic și pe nevoia de soluții rapide și inovatoare pentru dezvoltarea comunităților locale în contextul actual de securitate.



Vicepreședintele CALM și primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a subliniat importanța implementării acordului semnat între CALM și Președinția Republicii Moldova în 2021, acord care vizează inclusiv dimensiunea politicii externe.



Alesul local a accentuat necesitatea unei comunicări instituționalizate între Parlament, Guvern și CALM, prin instrumente precum Comisia Paritară, dar și prin grupuri de lucru tematice, capabile să abordeze domenii cheie.



Nicolae Dandiș a evidențiat rolul CALM ca partener al administrației publice locale și ca structură obligatoriu de consultat în multiple domenii, inclusiv în programele de dezvoltare a societății civile.



În contextul războiului din Ucraina, vicepreședintele CALM a atras atenția asupra diferenței dintre deciziile luate în timp de pace și cele adoptate în condiții de risc sporit. El a pledat pentru o viziune inovatoare asupra achizițiilor publice, cu debirocratizarea mecanismelor, astfel încât Programul de Creștere Economică să producă rezultate rapide, nu abia peste 5–6 ani.



Alexandru Bujorean : Integrarea europeană și prosperitatea statului depind de comunități locale puternice, sprijinite prin descentralizare reală și resurse financiare suficiente



Vicepreședintele CALM și primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a subliniat că nu există state dezvoltate și prospere fără comunități locale puternice. „Acest principiu trebuie să ghideze Republica Moldova în parcursul său european și în construirea unui stat bazat pe descentralizare reală — nu doar prin competențe, ci și prin resurse financiare adecvate.”



Alesul local a oferit exemplul amalgamării orașului Leova cu trei localități vecine, ca soluție pentru depopulare și pentru consolidarea capacităților administrative. Alexandru Bujorean a avertizat că lipsa specialiștilor și exodul populației pot afecta direct procesul de preaderare și atragerea fondurilor europene.



Mesajul vicepreședintelui CALM a subliniat că:



- Dezvoltarea locală trebuie să fie un pilon central al dezvoltării statului.

- Economia locală are nevoie de sprijin pentru a diminua exodul populației.

- Administrațiile locale sunt pregătite să își asume mai multe responsabilități, dar au nevoie de descentralizare financiară, inclusiv în domeniul fiscal.

- Practica europeană arată că descentralizarea taxelor și impozitelor este o normă și trebuie aplicată și în Republica Moldova.



Alexandr Petcov: „Modernizarea statului și integrarea europeană depind de descentralizarea reală, de respectarea autonomiei locale și de un parteneriat solid între Guvern și CALM”



Vicepreședintele CALM și primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov, a afirmat că descentralizarea și autonomia locală sunt atuuri fundamentale în spațiul european. Alesul local a subliniat că ar trebui Carta europeană a autonomiei locale să devină un fel de „Constituție” în relația dintre Guvern și administrațiile publice locale.



Alexandr Petcov a remarcat experiența României, unde deciziile se iau în dialog direct cu primarii, chiar și în discuții dificile, dar care duc la soluții eficiente. „Moldova are nevoie să învețe din această practică, atât în ceea ce privește asimilarea fondurilor europene, cât și armonizarea legislației cu standardele comunitare.”



Edilul a subliniat că succesul implementării fondurilor europene în localitățile Moldovei va fi succesul întregii țări, iar acest lucru necesită o colaborare strânsă între Guvern și CALM.



Victor Gori: Viitorul comunităților locale depinde de resurse financiare proprii și de eliminarea structurilor ineficiente, nu de amalgamări forțate



Vicepreședintele CALM și primarul comunei Botnărești, Victor Gori, a atras atenția asupra riscului ca primăriile mici să fie amalgamate forțat. El a subliniat că descentralizarea financiară trebuie să fie prioritatea absolută, înainte de orice reformă administrativ-teritorială.



Potrivit alesului local, odată ce descentralizarea financiară va fi realizată, va deveni evident care localități au capacitatea de a se dezvolta și care nu. În acest context, Victor Gori a calificat consiliile raionale drept „structuri parazitare”, afirmând că adevărata problemă a Republicii Moldova nu este reforma teritorial-administrativă, ci lipsa unei descentralizări financiare reale.



Prezent la eveniment, primarul comunei Sadu, județul Sibiu, Valentin Ivan, a constatat că în rândul colegilor din CALM există o reală determinare, responsabilitate și multă încredere în capacitatea lor de a valorifica experiența din România și expertiza partenerilor din COR.



„ S-a evidențiat dorința clară de a consolida colaborarea, pentru a optimiza procesul de accesare a fondurilor europene și pentru a contribui activ la elaborarea actelor de reglementare în domeniul administrației publice locale”, declarat Valentin Ivan.



Reuniunea CoR de la Chișinău confirmă că integrarea europeană a Republicii Moldova se construiește prin comunități puternice, prin cooperarea dintre autoritățile centrale și locale și prin valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană.



Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor a fost constituit pentru a facilita dialogul politic şi colaborarea între autorităţile locale din Republica Moldova, Guvern şi instituţiile europene. Pe platforma Grupului de lucru, autorităţile locale din țara noastră își pot face cunoscute provocările, nevoile şi experienţele lor direct la nivelul european.