CALM și MIDR consolidează cooperarea pentru dezvoltarea locală și regională, cu politici orientate spre oameni

26 Noiembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a organizat evenimentul „Dialog național – dezvoltăm regiunile R. Moldova", cu participarea vicepremierului Vladimir Bolea. Platforma a reunit circa 200 de reprezentanți ai administrației publice locale și centrale pentru a aborda priorități strategice privind identificarea soluțiilor practice pentru modernizarea infrastructurii și stimularea dezvoltării economice locale, dar și reforma administrativ-teritorială.



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a apreciat deschiderea MIDR pentru dialog și cooperare cu administrațiile locale. Expertul în APL a subliniat că repartizarea fondurilor a cunoscut o schimbare de abordare, ceea ce a permis ca în peste două treimi din localitățile Moldovei să fie implementate proiecte de infrastructură: drumuri, sisteme de apeduct și canalizare, terenuri de joacă. „Aceasta marchează o schimbare de mentalitate, inclusiv la nivel de dialog instituționalizat și de atitudine față de primari", a declarat Viorel Furdui.



Printre temele strategice discutate s-a aflat reforma administrativ-teritorială, pentru care CALM a solicitat organizarea unei ședințe separate. În cadrul Biroului Executiv al CALM a fost prezentat un model de reformă privind municipalizarea, adaptat realităților din teritoriu, care ar putea constitui o etapă incipientă pentru avansarea procesului.



Viorel Furdui a atras atenția asupra riscului ca o reformă grăbită sau insuficient fundamentată să afecteze parcursul european al Republicii Moldova. „Ne dorim ca această reformă să fie una reușită, altfel riscăm să blocăm parcursul nostru european, deoarece este una dintre cele mai sensibile și complexe reforme", a menționat acesta.



CALM a subliniat că reforma trebuie să vizeze în primul rând structura depășită a raioanelor, iar în paralel să fie promovată amalgamarea voluntară și descentralizarea.



„Proiectele din cadrul Satul European I, II și III și programul Europa este Aproape au demonstrat impactul pozitiv al investițiilor în comunități și au indicat direcția corectă de dezvoltare regională", a punctat directorul executiv.



Un alt aspect abordat de Viorel Furdui a vizat modul în care Ministerul Finanțelor interpretează statisticile privind populația. Acesta a subliniat că utilizarea exclusivă a criteriului „de facto" nu reflectă realitățile de dezvoltare locală. „Trebuie să introducem criteriul populației de jure, așa cum se practică în alte țări. Criteriul de facto poate fi utilizat în domenii precum educația, medicina sau protecția socială, dar nu și la dezvoltare", a precizat V Furdui.



Primăriile mici – drepturi egale la dezvoltare



În ceea ce privește primăriile cu un număr redus de locuitori, Furdui a subliniat că acestea nu trebuie limitate în accesul la fonduri. „Există primării cu 200–300 de locuitori care au capacitatea de a mobiliza resurse și de a absorbi fonduri. Abordarea trebuie să fie diferențiată, dar echitabilă, astfel încât să nu fie pedepsiți oamenii din sate mai mici", a menționat directorul executiv al CALM.



Vicepremierul Vladimir Bolea a explicat că la reforma administrativ-teritorială se lucrează în faza de draft la Cancelaria de Stat, urmând ca în 2026 să fie organizate discuții largi pentru stabilirea modelului final. Acesta a subliniat importanța păstrării satelor R. Moldova ca fundament al identității naționale: „Dacă în Republica Moldova nu erau satele noastre, astăzi nu vorbea nimeni limba română. Avem o datorie morală față de satele noastre. Vorbim despre rentabilitate când producem salam, nu când construim drumuri sau aducem apă potabilă. În Japonia un tren ducea zilnic un singur copil la școală. Oare era rentabil acest lucru? Prioritatea noastră este să oferim condiții demne de viață, o țară din care oamenii să nu vrea să plece."



Prin acest dialog, CALM și MIDR au reafirmat angajamentul de a construi politici coerente și incluzive pentru dezvoltarea regională, consolidând cooperarea dintre administrația centrală și cea locală.