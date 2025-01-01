Vizualizări: 14

CALM a fost auzit: Guvernul respectă angajamentele și alocă 147,6 milioane lei pentru APL, acoperind deficitul la sporul salarial

27 Noiembrie 2025 — În urma discuțiilor dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Ministerul Finanțelor, Guvernul a aprobat la 26 noiembrie avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Astfel, conducerea statului și-a respectat angajamentele și va acoperi cheltuielile ce țin de plățile salariale în administrația publică locală.



Suma de 147,6 milioane de lei va fi destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru compensarea deficitului la sporul salarial de 50% acordat primarilor, viceprimarilor și secretarilor consiliilor locale.



Prezentă la ședința Guvernului, vicepreședinta CALM și primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, a mulțumit Ministerului Finanțelor pentru deschiderea manifestată și pentru faptul că argumentele CALM și ale administrațiilor publice locale au fost ascultate. Ea a apreciat, de asemenea, cooperarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu CALM:



„Decizia de astăzi reconfirmă că administrația publică locală este un partener real în procesul decizional național și că dialogul instituțional dintre Guvern și APL funcționează și poate genera rezultate concrete."



Menționăm că Parlamentul a aprobat această decizie în data de 27 noiembrie, prin adoptarea rectificărilor la bugetul de stat pentru anul 2025.



Aceste măsuri vin și ca răspuns la Adresarea adoptată de Biroul Executiv al CALM din 19 noiembrie 2025, prin care se solicita:



- Respectarea angajamentelor și plata sporului salarial din bugetul de stat;

- Examinarea urgentă a chestiunii în Parlament la rectificarea bugetului 2025;

- Organizarea unui dialog instituționalizat Guvern–APL pentru soluții durabile;

- Respectarea demnității aleșilor locali și a principiului autonomiei locale.



CALM subliniază că autonomia locală și demnitatea aleșilor sunt fundamentul democrației și al stabilității Republicii Moldova. Decizia Guvernului urmărește consolidarea capacităților manageriale ale administrației publice locale și stimularea unei guvernări eficiente la nivel local.