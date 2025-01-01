Vizualizări: 14
CALM a fost auzit: Guvernul respectă angajamentele și alocă 147,6 milioane lei pentru APL, acoperind deficitul la sporul salarial
27 Noiembrie 2025 — În urma discuțiilor dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Ministerul Finanțelor, Guvernul a aprobat la 26 noiembrie avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Astfel, conducerea statului și-a respectat angajamentele și va acoperi cheltuielile ce țin de plățile salariale în administrația publică locală.
Suma de 147,6 milioane de lei va fi destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru compensarea deficitului la sporul salarial de 50% acordat primarilor, viceprimarilor și secretarilor consiliilor locale.
Prezentă la ședința Guvernului, vicepreședinta CALM și primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, a mulțumit Ministerului Finanțelor pentru deschiderea manifestată și pentru faptul că argumentele CALM și ale administrațiilor publice locale au fost ascultate. Ea a apreciat, de asemenea, cooperarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu CALM:
„Decizia de astăzi reconfirmă că administrația publică locală este un partener real în procesul decizional național și că dialogul instituțional dintre Guvern și APL funcționează și poate genera rezultate concrete."
Menționăm că Parlamentul a aprobat această decizie în data de 27 noiembrie, prin adoptarea rectificărilor la bugetul de stat pentru anul 2025.
Aceste măsuri vin și ca răspuns la Adresarea adoptată de Biroul Executiv al CALM din 19 noiembrie 2025, prin care se solicita:
- Respectarea angajamentelor și plata sporului salarial din bugetul de stat;
- Examinarea urgentă a chestiunii în Parlament la rectificarea bugetului 2025;
- Organizarea unui dialog instituționalizat Guvern–APL pentru soluții durabile;
- Respectarea demnității aleșilor locali și a principiului autonomiei locale.
CALM subliniază că autonomia locală și demnitatea aleșilor sunt fundamentul democrației și al stabilității Republicii Moldova. Decizia Guvernului urmărește consolidarea capacităților manageriale ale administrației publice locale și stimularea unei guvernări eficiente la nivel local.
Suma de 147,6 milioane de lei va fi destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru compensarea deficitului la sporul salarial de 50% acordat primarilor, viceprimarilor și secretarilor consiliilor locale.
Prezentă la ședința Guvernului, vicepreședinta CALM și primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, a mulțumit Ministerului Finanțelor pentru deschiderea manifestată și pentru faptul că argumentele CALM și ale administrațiilor publice locale au fost ascultate. Ea a apreciat, de asemenea, cooperarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu CALM:
„Decizia de astăzi reconfirmă că administrația publică locală este un partener real în procesul decizional național și că dialogul instituțional dintre Guvern și APL funcționează și poate genera rezultate concrete."
Menționăm că Parlamentul a aprobat această decizie în data de 27 noiembrie, prin adoptarea rectificărilor la bugetul de stat pentru anul 2025.
Aceste măsuri vin și ca răspuns la Adresarea adoptată de Biroul Executiv al CALM din 19 noiembrie 2025, prin care se solicita:
- Respectarea angajamentelor și plata sporului salarial din bugetul de stat;
- Examinarea urgentă a chestiunii în Parlament la rectificarea bugetului 2025;
- Organizarea unui dialog instituționalizat Guvern–APL pentru soluții durabile;
- Respectarea demnității aleșilor locali și a principiului autonomiei locale.
CALM subliniază că autonomia locală și demnitatea aleșilor sunt fundamentul democrației și al stabilității Republicii Moldova. Decizia Guvernului urmărește consolidarea capacităților manageriale ale administrației publice locale și stimularea unei guvernări eficiente la nivel local.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2438
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1672
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1361
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33