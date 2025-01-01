Vizualizări: 119

Ungheniul se modernizează! Încă două proiecte importante pentru oraș și întreaga regiune

28 Noiembrie 2025 — 27 noiembrie 2025 - a fost o zi plină de activități la Ungheni, unde au avut loc evenimente importante pentru dezvoltarea economică și infrastructurală a municipiului.



În prezența dlui viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, alături de reprezentanții Primăriei municipiului Ungheni și ai companiei S.C. „Proex Construct" S.R.L., câștigătoarea licitației publice, a fost semnat contractul de antrepriză pentru proiectul „Construcția pieței agroalimentare în municipiul Ungheni".



Proiectul prevede realizarea lucrărilor de construcție și instalare a pavilioanelor pentru Piața Agricolă, într-un termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și asigurarea ritmicității execuției.



Noua piață prevede intalarea a 48 de gherete modern și va pune la dispoziție:



condiții moderne și sigure pentru comercializarea produselor agricole;

oportunități sporite pentru promovarea producătorilor locali;

un spațiu confortabil și atractiv pentru locuitorii și vizitatorii municipiului.

Această investiție reprezintă un pas important pentru modernizarea infrastructurii economice și sprijinirea agricultorilor din regiune, contribuind astfel la dezvoltarea comerțului local și la oferirea de produse de calitate consumatorilor.



Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul ADR Centru, cu sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și contribuția autorităților publice locale. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 17,55 milioane lei.



Tot joi, 27 noiembrie, a fost semnat și contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economică Liberă „Ungheni-Business".



Prin acest proiect va fi construit și amenajat un drum de importanță strategică, care va facilita accesul către Zona Economică Liberă „Ungheni-Business".



De infrastructura modernizată vor beneficia:



peste 24.760 de locuitori ai municipiului Ungheni;

59 de rezidenți ai ZEL „Ungheni-Business";

25 de agenți economici activi și potențiali investitori;

ÎM „Servicii Comunale Ungheni", responsabilă de administrarea rețelelor rutiere și pluviale;

turiști și proprietari de mijloace de transport din zonă.

Valoarea estimativă a proiectului este de 25,55 milioane lei, finanțarea fiind asigurată prin ADR Centru, din FNDRL, alături de contribuția beneficiarului.



În continuare, urmează lansarea procedurilor de achiziții publice pentru desemnarea antreprenorului care va implementa proiectul, astfel încât locuitorii municipiului Ungheni să poată beneficia cât mai curând de infrastructură rutieră modernizată, menită să stimuleze mediul de afaceri, comerțul și competitivitatea regiunii.



Aceste investiții se adaugă proiectelor deja aflate în desfășurare atât în municipiu, cât și în localitățile raionului Ungheni. Continuăm să lucrăm pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și a accesului la servicii esențiale pentru fiecare locuitor al Regiunii Centru.