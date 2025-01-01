Vizualizări: 51
CALM și Comitetul European Regiunilor: cooperare pentru democrație și integrare
29 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a doua ședințe a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, peste 100 de reprezentanți ai administrațiilor locale din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Chișinău. Evenimentul a fost un moment de reflecție și dialog asupra parcursului european al statului nostru și asupra rolului comunităților locale în acest proces.
Reuniunea a demonstrat că integrarea europeană a Republicii Moldova nu este doar un proiect politic, ci se construiește în fiecare sat și oraș din țară.
În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM” aflăm de la reprezentanții autorităților locale ce este necesar pentru ca R. Moldova să rămână o poveste de succes în acest parcurs european.
Protagoniștii ediției sunt: Prim-ministrul Alexandru Munteanu; președinta CALM, primară de Selemet (raionul Cimișlia), Tatiana Badan; directorul executiv al CALM, Viorel Furdui; primara comunei Cumpăna din județul Constanța și președintă a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru R. Moldova, Mariana Gâju; președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov; și Valentin Ivan, primarul comunei Sadu din județul Sibiu.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/calm-si-comitetul-european-regiunilor-cooperare-pentru-democratie-si-integrare/
Reuniunea a demonstrat că integrarea europeană a Republicii Moldova nu este doar un proiect politic, ci se construiește în fiecare sat și oraș din țară.
În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM” aflăm de la reprezentanții autorităților locale ce este necesar pentru ca R. Moldova să rămână o poveste de succes în acest parcurs european.
Protagoniștii ediției sunt: Prim-ministrul Alexandru Munteanu; președinta CALM, primară de Selemet (raionul Cimișlia), Tatiana Badan; directorul executiv al CALM, Viorel Furdui; primara comunei Cumpăna din județul Constanța și președintă a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru R. Moldova, Mariana Gâju; președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov; și Valentin Ivan, primarul comunei Sadu din județul Sibiu.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/calm-si-comitetul-european-regiunilor-cooperare-pentru-democratie-si-integrare/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2439
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1673
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1361
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33