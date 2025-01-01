Vizualizări: 51

CALM și Comitetul European Regiunilor: cooperare pentru democrație și integrare

29 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a doua ședințe a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, peste 100 de reprezentanți ai administrațiilor locale din Republica Moldova și din state membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Chișinău. Evenimentul a fost un moment de reflecție și dialog asupra parcursului european al statului nostru și asupra rolului comunităților locale în acest proces.



Reuniunea a demonstrat că integrarea europeană a Republicii Moldova nu este doar un proiect politic, ci se construiește în fiecare sat și oraș din țară.



În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM” aflăm de la reprezentanții autorităților locale ce este necesar pentru ca R. Moldova să rămână o poveste de succes în acest parcurs european.



Protagoniștii ediției sunt: Prim-ministrul Alexandru Munteanu; președinta CALM, primară de Selemet (raionul Cimișlia), Tatiana Badan; directorul executiv al CALM, Viorel Furdui; primara comunei Cumpăna din județul Constanța și președintă a Grupului de lucru al Comitetului European al Regiunilor pentru R. Moldova, Mariana Gâju; președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș; vicepreședintele CALM, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petcov; și Valentin Ivan, primarul comunei Sadu din județul Sibiu.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/calm-si-comitetul-european-regiunilor-cooperare-pentru-democratie-si-integrare/