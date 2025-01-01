Vizualizări: 69

Locuitorii orașului Criuleni se bucură de un bulevard pietonal modern și un parc riveran reamenajat datorită proiectului de revitalizare urbană implementat de ADR Centru

3 Decembrie 2025 — ADR Centru, împreună cu partenerii locali, a organizat astăzi ședința de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului de revitalizare urbană „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni". Evenimentul a avut loc la fața locului, unde au fost evaluate și confirmate lucrările finalizate recent.



La recepție au participat reprezentanți ai ADR Centru, ai Primăriei orașului Criuleni, ai companiei antreprenoare Foremcons S.R.L., responsabili tehnici, dirigintele de șantier, precum și reprezentanți ai serviciilor deconcentrate din raion.



Proiectul, inițiat în vara anului trecut, și-a propus să transforme centrul orașului într-un spațiu prietenos, sigur și atractiv pentru comunitate. Astăzi, locuitorii și vizitatorii orașului Criuleni se pot bucura de un bulevard pietonal reamenajat și de un parc riveran revitalizat - două zone care creează oportunități noi pentru recreere, socializare și activități sportive.



Prin proiect au fost realizate:



amenajarea a 2,2667 ha de spații verzi,

amenajarea a 8 901 m² de traseu iluminat și pavat, potrivit pentru plimbări, alergare, ciclism sau acces spre zonele sportive,

construcția unui teren multi-sport,

instalarea a peste 200 de piese de mobilier urban.

Valoarea totală a lucrărilor este de 14,35 milioane lei, dintre care 11,57 milioane lei au fost alocate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), iar 2,78 milioane lei au fost contribuția autorităților locale.



Reconstrucția bulevardului și amenajarea parcului nu reprezintă doar o schimbare vizibilă în peisajul urban, ci și o investiție în viitorul orașului. Noile zone pietonale și spațiile verzi îmbunătățesc mobilitatea urbană, oferă condiții mai bune pentru activități sociale și sportive și contribuie la creșterea calității vieții. Totodată, autoritățile locale mizează pe faptul că aceste îmbunătățiri vor stimula activitatea economică și vor atrage noi investiții în regiune.



Proiectul „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din or. Criuleni" a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin ADR Centru, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).