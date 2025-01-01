Vizualizări: 40

CALM a participat la sesiunea de informare privind experiența Poloniei în utilizarea fondurilor UE pentru dezvoltarea regională și locală

5 Decembrie 2025 — În perioada 3-4 decembrie 2025, expertul juridic CALM Igor Cristal a participat la sesiunea de informare privind experiența Poloniei în utilizarea fondurilor Uniunii Europene (UE) pentru dezvoltarea regională și locală, în contextul pregătirii și implementării programelor și proiectelor finanțate din fondurile UE conform recomandărilor Comisiei Europene privind procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și realizării acțiunilor planificate în Planul Național de Aderare pentru Capitolul 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, precum și activității Grupului de lucru 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”.



Sesiunea a fost organizată de către Ministerul Fondurilor pentru Dezvoltare și Politică Regională al Republicii Polone în cadrul proiectului Polish Aid „Sprijin pentru administrația publică din Moldova în procesul de integrare europeană în domeniul gestionării fondurilor europene”, cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.



Scopul principal al sesiunii a fost consolidarea capacității instituționale a administrației publice din Republica Moldova în domeniul politicii de coeziune și al programelor finanțate din fonduri UE, fiind prezentată experiența practică a Poloniei în pregătirea și implementarea programelor de dezvoltare, inclusiv principiul parteneriatului, instrumentele analitice, instrumentele financiare, monitorizarea și evaluarea, precum și studii de caz considerate a fi relevante pentru contextul Republicii Moldova.



Experiența Poloniei în efectele politicii de coeziune a UE (urmărește reducerea disparităților economice și sociale dintre regiuni) și de utilizare a fondurilor structurale și de investiții europene, prin finanțarea programelor de dezvoltare regională și locală (investiții strategice) – a arătat că cel mai mult au beneficiat regiunile și comunitățile locale cu capacități limitate și mai puțin dezvoltate economic la etapa inițială.



Politica de coeziune este principalul instrument prin care UE pune în aplicare principiul „nimeni nu este lăsat în urmă”, care stă la baza finanțărilor europene, garantând că sprijinul UE ajunge în mod prioritar la regiunile și grupurile vulnerabile, pentru a promova incluziunea, echitatea și dezvoltarea durabilă pentru toți cetățenii (locuitorii statelor membre ale UE).



Astfel, Polonia a atins așa indicatori economici performanți, ca șomajul de peste 19 % până la aderarea la UE (în mai 2004) – redus sub 3 %, iar salariul mediu pe economie de la echivalentul a circa 500 de euro (în 2004) – la circa 2000 de euro în 2025.



În general, Polonia a fost una dintre statele beneficiare cu cele mai mari fonduri structurale și de investiții europene, care au contribuit enorm la reducerea decalajelor regionale și modernizarea infrastructurii. În circa 20 de ani de membru UE, Polonia a primit circa 245,5 miliarde de euro de la UE, în timp ce a contribuit în bugetul UE cu circa 83,7 miliarde EUR (sold net pozitiv de circa 161,6 miliarde de euro).



Din aceste surse au fost modernizate mii de kilometri de autostrăzi, drumuri expres, regionale și locale în toată țara, mii de rețele de apă și sanitație, inclusiv stații de epurare a apelor uzate, ceea ce a ridicat semnificativ standardele de trai, sănătate și mediu în Polonia.



Nu în ultimul rând, experiența Poloniei a demonstrat necesitatea consultării pe larg și transparente, inclusiv cu reprezentanții APL și regionale, a modului de repartizare a fondurilor europene și chiar a proiectelor concrete (care au fost zeci de mii în perioada de la aderarea la UE).



CALM consideră că această experiență de implicare și consultare a APL în procesul de programare a investițiilor (finanțărilor) din fondurile UE în dezvoltarea regională și locală este foarte utilă a fi implementată și în Republica Moldova.