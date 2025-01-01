Vizualizări: 36

CALM a participat la consultările publice pe marginea proiectului de lege pentru modificarea Codului urbanismului și construcțiilor

5 Decembrie 2025 — La 5 decembrie 2025, în incinta Parlamentului Republicii Moldova, de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, au fost organizate consultările publice pe marginea proiectului de lege pentru modificarea Codului urbanismului și construcțiilor (inițiativa legislativă nr.367 din 21.11.2025).La consultări publice CALM a fost reprezentat de către expertul juridic Igor Cristal, care a menționat susținerea în fond a proiectului inițiativei legislative, cu propuneri de completare care vizează anexele la Codul urbanismului și construcțiilor nr 434/2023.



Expertul a menționat că o parte din anexele (nr. 1 – 25) la Codul urbanismului și construcțiilor nu își găsesc corespondentul (trimiterile la aceste anexe) în conținutul Codului (de exemplu, anexa nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6 ș.a.), ceea ce constituie o lipsă de calitate necesară pentru actul normativ (claritatea și previzibilitatea), precum și creează probleme de aplicare.



Totodată, din considerente practice, pentru a identifica unele prevederi ale anexelor, în special cele care nu au corespondent în conținutul de bază al Codului, este necesară deschiderea acestora, până se regăsește reglementarea căutată.



Prin urmare, s-a propus completarea proiectului cu o nouă prevedere care să stipuleze expres anexele, ca fiind părţi integrante ale Codului, cu descrierea acestora, inclusiv: anexa nr. 1 – „Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism informativ”, anexa nr. 2 – „Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare” ș.a.m.d.



La concret, prevederile proiectului inițiativei legislative urmăresc modificarea art. 44 alin. (1) din Cod, care vor preciza (aplicarea, anume) că se elaborează și se aprobă un singur plan urbanistic de detaliu pe un teren sau pe mai multe terenuri alăturate, însă care au aceiași destinație și finalitate.



Proiectul mai prevede că la art. 130 (1) se completează cu un alineat nou care va prevedea că „Documentația de proiect pentru lucrările de reparații curente a drumurilor și amenajare a trotuarelor, elaborată în conformitate cu normativele tehnice ce reglementează distanțele pe orizontală și pe verticală, nu se avizează suplimentar de către deținătorii/gestionarii rețelelor edilitare (inginerești) amplasate în zona respectivă”.



Totodată, proiectul prevede că la art. 387, alin. (4), se completează cu o nouă normă care va prevedea că: „în cazul în care, consiliul local nu a aprobat nici o taxă pentru emiterea certificatului privind edificarea construcției, acesta va fi eliberat gratuit, iar lipsa unei asemenea decizii nu poate constitui temei pentru a refuza emiterea certificatului privind edificarea construcției”, aceste prevederi, prin modificarea concomitentă a art. 390, alin. (3) din Cod, care să stabilească aplicarea prevederilor art. 387 alin. (4) până la data de 30.01.2028. În acest sens, până la 30.01.2026, APL ar urma să decidă dacă vor elibera gratuit sau contra plată acest certificat, inclusiv costul acestuia, dacă nu va fi gratuit.



De asemenea, în cazul adoptării proiectului inițiativei legislative în cauză, aceasta va permite persoanelor interesate ca, până la 30.01.2028, să își poată înregistra construcțiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire și/sau a documentației de proiect, care, la data de 30 ianuarie 2024, erau funcționale, și anume casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexele gospodărești, din teritoriul intravilan al localităților și anexele gospodărești, executate după anul 1996, precum și casele de vacanță cu cel mult două etaje, cu anexele gospodărești, construite pe terenurile întovărășirilor pomicole, și anexele gospodărești.



Președintele Comisiei parlamentare și moderatorul ședinței de consultări publice, Vasile Grădinaru, a propus ca Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să colecteze și să sistematizeze până la sfârșitul lunii februarie a anului 2026 – toate propunerile care vor mai fi înaintate de modificare sau completare a Codului urbanismului și construcțiilor, inclusiv mecanisme de îmbunătățire a proceselor care vizează „desființarea / demolarea” construcțiilor, ca ulterior, aceste propuneri să se materializeze într-un nou proiect de modificare și completare a Codului urbanismului și construcțiilor, bazat pe experiența de aplicare a acestuia (postimplimentarea).