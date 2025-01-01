Vizualizări: 69

Comunități locale puternice – fundament al reformei și al parcursului european

6 Decembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a organizat evenimentul „Dialog național – dezvoltăm regiunile R. Moldova”, cu participarea vicepremierului Vladimir Bolea și a circa 200 de reprezentanți ai administrației publice locale și centrale.



Tot recent, la Chișinău, a avut loc cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, cu participarea a peste 100 de primari din state membre ale Uniunii Europene. Temele abordate în cadrul acestor evenimente au vizat: modernizarea infrastructurii și dezvoltarea economică locală; reforma administrativ-teritorială și riscurile unei abordări grăbite; procesul de integrare europeană și accesarea fondurilor UE; descentralizarea financiară și motivarea funcționarilor publici; dar și combaterea dezinformării și consolidarea comunităților locale. Aceste tematici le abordăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM” cu:



• Viorel Furdui, director executiv al CALM;

• Vladimir Bolea, Vicepremier și Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

• Valentina Casian, primara municipiului Strășeni, vicepreședintă a CALM;

• Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, vicepreședinte al CALM;

• Victor Gori, primarul comunei Botnărești, vicepreședinte CALM;

• Arcadie Covaliov, primarul orașului Sîngerei.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/comunitati-locale-puternice-fundament-al-reformei-si-al-parcursului-european/