+373-601-50040
Nume
Parola
Recuperare parola
Vizualizări: 69
Administraţie Publică
Comunități locale puternice – fundament al reformei și al parcursului european
6 Decembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a organizat evenimentul „Dialog național – dezvoltăm regiunile R. Moldova”, cu participarea vicepremierului Vladimir Bolea și a circa 200 de reprezentanți ai administrației publice locale și centrale.

Tot recent, la Chișinău, a avut loc cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, cu participarea a peste 100 de primari din state membre ale Uniunii Europene. Temele abordate în cadrul acestor evenimente au vizat: modernizarea infrastructurii și dezvoltarea economică locală; reforma administrativ-teritorială și riscurile unei abordări grăbite; procesul de integrare europeană și accesarea fondurilor UE; descentralizarea financiară și motivarea funcționarilor publici; dar și combaterea dezinformării și consolidarea comunităților locale. Aceste tematici le abordăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM” cu:

• Viorel Furdui, director executiv al CALM;
• Vladimir Bolea, Vicepremier și Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
• Valentina Casian, primara municipiului Strășeni, vicepreședintă a CALM;
• Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, vicepreședinte al CALM;
• Victor Gori, primarul comunei Botnărești, vicepreședinte CALM;
• Arcadie Covaliov, primarul orașului Sîngerei.

Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/comunitati-locale-puternice-fundament-al-reformei-si-al-parcursului-european/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Tipărire

Categorii comunicate




RSS

Resurse

© 2025 Comunicate.md
Elaborat de compania Itlogic Studio