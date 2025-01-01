Vizualizări: 226

Primarii de pe ambele maluri ale Prutului consolidează cooperarea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

13 Decembrie 2025 — Cooperarea dintre autoritățile locale din România și Republica Moldova se intensifică, consolidând un parteneriat important pentru parcursul european al țării. Relațiile dintre comunități au generat sute de înfrățiri, proiecte comune și schimburi culturale, oferind inclusiv copiilor din localitățile noastre primele experiențe la mare sau la munte.



Primarii din ambele state subliniază necesitatea extinderii colaborărilor în perioada de preaderare. Exemple precum Murgeni–Valea Perjei, Panaci, Sofia sau Scoreni arată că înfrățirile facilitează accesul la expertiză, pregătirea pentru fonduri europene și dezvoltarea locală. Autoritățile locale din România rămân deschise să ofere sprijin colegilor din Republica Moldova, iar aceste parteneriate demonstrează că apropierea dintre comunități este un element-cheie al integrării europene și al progresului durabil.



Despre aceste legături de prietenie și cooperare vorbim în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”. Protagoniștii ediției sunt: Eduard Cazacu, primarul orașului Murgeni, județul Vaslui; Stela Baidu, primara satului Valea Perjei, Cimișlia; Vasile Cozan, primarul comunei Panaci, județul Suceava; Svetlana Tăbăcari, primara satului Scoreni, Strășeni; Veaceslav Magaleas, primarul satului Sofia, Drochia și Gheorghe Bute, primarul comunei Scânteiești, județul Galați.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/primarii-de-pe-ambele-maluri-ale-prutului-consolideaza-cooperarea-pentru-integrarea-europeana-republicii-moldova/