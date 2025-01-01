Vizualizări: 538
CALM continuă seria atelierelor pentru consolidarea administrației locale
15 Decembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat la 12 decembrie Atelierul de comunicare și informare destinat primarilor de la primul mandat din raioanele Călărași, Basarabeasca, Anenii Noi, Telenești, Ungheni, Cahul, Briceni, Nisporeni, Hâncești, Drochia și Orhei.
Evenimentul face parte dintr-o serie amplă de instruiri dedicate aleșilor locali, menite să consolideze capacitățile administrației publice locale și să ofere informații actualizate privind activitatea CALM, rezultatele obținute în cei 15 ani de activitate și obiectivele strategice pentru perioada următoare.
Pe parcursul atelierului, experții CALM au prezentat modificările legislative recente din domenii esențiale pentru funcționarea administrației locale: salarizare, integritate, conflicte de interese, transparență decizională, proprietatea unităților administrativ-teritoriale, evaluarea și impozitarea funciară, precum și reglementările urbanistice.
Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a vorbit despre evoluția asociației, principalele rezultate obținute în cei 15 ani de activitate și provocările actuale ale administrației locale.
Expertul CALM Viorel Rusu a oferit informații detaliate despre integritate, conflicte de interese și transparența procesului decizional la nivel local.
Experta CALM Cătălina Scorțescu a prezentat situația actuală din domeniul salarizării și noutățile legislative din sfera muncii, cu impact direct asupra angajaților din administrația publică locală.
Expertul CALM Igor Cristal a vorbit despre evaluarea și impozitarea funciară, precum și despre noile prevederi ale Codului Funciar și ale Codului Urbanismului și Construcțiilor.
Atelierul s-a încheiat cu un schimb activ de bune practici între primarii participanți, facilitând dialogul, cooperarea și consolidarea unei administrații locale moderne și eficiente.
