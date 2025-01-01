Vizualizări: 218

„CALM și UN Women: instruiri pentru egalitate și transparență în achizițiile publice”

17 Decembrie 2025 — Primari și primare, contabili și contabile, precum și specialiști și specialiste în achiziții publice din cadrul primăriilor din Republica Moldova au participat la un atelier de instruire organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și UN Women Moldova. Evenimentul s-a desfășurat la sediul UN Women și a pus accent pe integrarea principiilor egalității de gen în procesul de achiziții publice.



Emilia Rusu, managera Programului pentru Femei în Leadership și Guvernare la UN Women Moldova, a subliniat importanța implicării femeilor în procesele decizionale: „Rețeaua Contabililor din cadrul CALM a fost susținută de UN Women pe parcursul anilor și ne bucurăm că putem continua acest suport. Femeile reprezintă circa 52% din populația Republicii Moldova și dorim ca tot mai multe să fie prezente în politică și în instituțiile de decizie. Pentru a realiza acest obiectiv avem nevoie și de susținerea bărbaților."



Emilia Rusu a vorbit și despre campania internațională „16 Zile de Activism împotriva violenței în bază de gen", desfășurată între 25 noiembrie și 10 decembrie, cu accent pe combaterea violenței digitale și a mesajelor de ură pe rețelele sociale.



Expertul CALM, Viorel Rusu, a prezentat cadrul legislativ privind achizițiile publice, principiile procedurilor și modalitățile de integrare a egalității de gen în acest domeniu.



Participanții au împărtășit experiențe concrete:



Sergiu Chilaru, contabil șef la primăria Măcărești (Ungheni), a menționat că instruirea îi ajută să evite greșeli și să planifice bugetele locale ținând cont de egalitatea de gen.

Ana Balan, contabilă șefă la primăria Grătiești (Chișinău), a evidențiat importanța actualizării cunoștințelor legislative și a oferit exemplul construirii unui teren sportiv multifuncțional, accesibil atât fetelor, cât și băieților.

Atelierul a fost realizat la 28 noiembrie 2025, în cadrul Inițiativei „Leadership feminin pentru o guvernare sensibilă la gen", parte a proiectului „Femeile pentru Pace și Prosperitate", implementat de UN Women Moldova și finanțat de Elveția.



CALM și UN Women Moldova reafirmă angajamentul pentru consolidarea capacităților administrației locale și promovarea egalității de gen în comunitățile din Republica Moldova.