Programul național de consolidare a capacităților punctelor focale DMD – o inițiativă care a unit comunitățile locale și diaspora

17 Decembrie 2025 — Programul național de consolidare a capacităților punctelor focale în domeniul Diasporă, Migrație și Dezvoltare (DMD), implementat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora (BRD) și cu sprijinul Guvernului Elveției și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, s-a încheiat cu succes. În cadrul programului, 66 de autorități publice locale și-au consolidat competențele și au format o rețea națională mai puternică, pregătită să răspundă provocărilor și oportunităților din domeniul DMD.



Ultimul atelier, desfășurat pe 16 decembrie 2025, a încheiat un ciclu de cinci sesiuni dedicate colaborării cu diaspora, sprijinirii proceselor de revenire și dezvoltării unor abordări unitare la nivel local. Formatorul Viorel Rusu a facilitat discuții aplicate, exerciții practice și analize de caz, ajutând participanții să înțeleagă mai bine rolul punctului focal local DMD și să aplice standarde operaționale în sprijinul cetățenilor reveniți.



În cadrul atelierului, Violina Donu, șefa BRD, a subliniat rolul esențial al rețelei DMD, menționând că finalizarea programului marchează un pas important în consolidarea acestei rețele naționale. „Finalizarea acestui program marchează un pas important în consolidarea rețelei naționale DMD. Am văzut implicare, curiozitate și dorință reală de a construi punți între comunități și diaspora. Punctele focale sunt acum mai bine pregătite să răspundă provocărilor, să sprijine procesele de revenire și să contribuie la dezvoltarea locală. Este o investiție în oameni, în comunități și în viitor”, a reiterat Violina Donu.



La rândul său, Irina Luncasu, coordonatoarea de proiecte în cadrul CALM, a evidențiat impactul acestui parcurs de instruire, subliniind că programul a reușit să creeze o comunitate profesională unită, în care punctele focale DMD au învățat nu doar proceduri, ci și cum să transforme colaborarea cu diaspora într-un proces viu, adaptat realităților locale. „Cele cinci ateliere au pus bazele unei abordări comune, coerente și orientate spre rezultate, iar impactul lor se va resimți în modul în care autoritățile locale vor sprijini cetățenii și vor valorifica potențialul diasporei”, a spus Irina Luncasu.



Cele 66 de autorități publice locale participante au parcurs un proces de învățare început în luna noiembrie, explorând rolul administrației locale în colaborarea cu diaspora, mecanismele de raportare și monitorizare, atragerea investițiilor prin intermediul diasporei și cooperarea cu asociațiile de băștinași pentru reintegrarea persoanelor revenite. Împreună, cele cinci ateliere au creat un cadru coerent de instruire, au uniformizat abordările la nivel local și au întărit capacitatea instituțiilor de a lucra strategic în domeniul DMD.



Programul se încheie cu angajamentul comun al CALM, BRD și al celor 66 de autorități publice locale de a continua consolidarea rețelei DMD și de a transforma colaborarea cu diaspora într-un pilon durabil al dezvoltării comunităților din Republica Moldova.