Invitație de presă: Lansarea programului de sprijin pentru consolidarea societății civile din RM Peste 3 milioane de euro oferiți de Norvegia, în parteneriat cu Centrul CONTACT și Fundația Est-Europeană

18 Decembrie 2025 — Centrul CONTACT și Fundația Est-Europeană invită reprezentanții mass-media la evenimentul de lansare a proiectelor

„Implicare civică pentru guvernare democratică și coeziune socială” și „Societatea civilă pentru o Moldovă europeană”, implementate cu sprijinul financiar al Norvegiei.



Proiectele au drept scop consolidarea societății civile din Republica Moldova prin promovarea participării democratice, a coeziunii sociale și a implicării active în procesul de elaborare, monitorizare și promovare a politicilor publice, cu accent pe drepturile omului, egalitatea de gen și incluziunea grupurilor vulnerabile.



În cadrul evenimentului vor fi prezentate oportunitățile de finanțare și sprijin pentru organizațiile societății civile, mecanismele de granturi, precum și impactul așteptat al programului asupra dezvoltării democratice și integrării europene a Republicii Moldova.



La eveniment vor participa reprezentanți ai Ambasadei Norvegiei la Chișinău, ai Fundației Est-Europene, ai Centrului CONTACT, precum și reprezentanți ai societății civile.



Norvegia susține aceste proiecte printr-o finanțare de peste 3 milioane de euro, reafirmând sprijinul pentru democrație, drepturile omului și coeziunea socială în Republica Moldova.



Data: 19 decembrie 2025, 10:00-12:00

Locul: Europe Café (str. Alexei Șciusev 97, Chișinău).

Format: eveniment public, cu participarea presei



Persoane de contact pentru presă:

• Fundația Est-Europeană – Mihaela Cîrnov, specialistă comunicare, FEE | 060 736 669

• Centrul CONTACT – Elena Nofit, manageră comunicare și PR, CONTACT | 069 749 924