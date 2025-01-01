Vizualizări: 406

Regiunea de Management al Deșeurilor (RMD) nr. 4 (include municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Criuleni, Dubăsari/Cocieri și Orhei) în atenția Ministerului Mediului și a CALM

18 Decembrie 2025 — La 17 decembrie 2025 CALM a participat la ședința de informare asupra Raportului cu privire la starea curentă a gestionării deșeurilor și analiza necesităților pentru crearea infrastructurii necesare unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, precum și organizarea instituțională în procesul de gestionare a deșeurilor municipale la nivel regional, elaborat în cadrul implementării Proiectului „Deșeuri solide în Moldova”, al Ministerul Mediului, cu sprijinul BEI prin Facilitatea de Asistență Tehnică pentru Infrastructură pentru Ucraina și Moldova (UMITAF).



Ședința a fost desfășurată în contextul elaborării studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare integrată a deșeurilor la nivel regional, și anume pentru Regiunea de Management al Deșeurilor (RMD) nr. 4, care include municipiul Chișinău și raioanele Anenii Noi, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Criuleni, Dubăsari/Cocieri și Orhei.



În cadrul ședinței au fost prezentate și discutate principalele concluzii ale raportului referitor la situația actuală a gestionării deșeurilor municipale solide, obiectivele proiectului, organizarea instituțională în procesul de gestionare a deșeurilor municipale la nivelul regiunii, precum și situația amplasamentelor pentru noile investiții.



Ministerul Mediului a subliniat că succesul implementării proiectului implică un efort conjugat al tuturor factorilor implicați, inclusiv de către APL-uri, pentru realizarea acestuia. Dezvoltarea infrastructurii regionale nu presupune alocarea de resurse financiare din bugetul local, ceea ce oferă oportunitatea de a contribui fără impact asupra cheltuielilor proprii.



Expertul CALM Igor Cristal a propus în cadrul ședinței să se examineze și să se utilizeze în procesul care vizează activitatea preconizată a operatorului și a depozitului regional – oportunitățile prevăzute de legislație, care oferă dreptul APL să delege altor APL-uri (din RMD) competențele proprii în domeniu, fără a suporta cheltuielile administrative (și nu doar) majore în acest proces.



Populația totală a RMD 4 este de 1.137.046 de locuitori (47% din populația Republicii Moldova), conform recensământului din 20245 (63,3% locuiesc în UAT urbane și 36,7% în UAT rurale), iar aproape 50% (589.446 de persoane) din populația din RMD 4 locuiește în Chișinău.



Conform autorilor Raportului – fluxurile de deșeuri pentru fiecare fracție de deșeuri în RMD 4, se examinează pentru două scenarii (fără proiect și cu proiect).



Scenariul „fără proiect” include:



* Continuarea colectării deșeurilor la rata de conectare deja existentă (~75 % din totalul deșeurilor);



* Implementarea SDA începând cu 2027;



* Colectarea separată a deșeurilor verzi, deja în vigoare;



* Sortarea deșeurilor în instalația de sortare existentă și în cea nouă, aflată în construcție în Chișinău (sectorul Ciocana);



* Eliminarea în depozitele de deșeuri existente, care nu sunt conforme.



Scenariul „cu proiect” include:



* Extinderea ratei de conectare la servicii de colectare a deșeurilor la 100%;



* Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile;



* Implementarea colectării separate a deșeurilor biologice/organice și tratarea acestora în instalațiile de compostare care vor fi dezvoltate de proiect;



* Implementarea colectării separate a deșeurilor voluminoase;



* Sortarea deșeurilor în instalația de sortare existentă și în cea nouă, care se află în construcție în Chișinău (sectorul Ciocana), precum și în cea care urmează să fie dezvoltată de proiect pentru a deservi zonele din afara Chișinăului;



* Tratarea deșeurilor generate în Chișinău în instalația de tratare mecanică biologică (TMB) care va fi dezvoltată de proiect;



* Eliminarea reziduurilor în noul depozit de deșeuri care va fi dezvoltat de proiect.



La 18 decebrie 2025, Ministerul mediului va găzdui o nouă ședință de lucru, în cadrul căreia se va prezenta raportul similar privind RMD nr. 7, care include APL din municipiul Bălți și raioanele Drochia, Rîșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Rezina și Telenești.