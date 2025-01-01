Vizualizări: 368
Primari la început de drum în căutarea de soluții pentru dezvoltarea satelor
20 Decembrie 2025 — În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”, vorbim cu primari aflați la primul mandat – oameni care încearcă să schimbe la față satele Republicii Moldova.
De la Taraclia de Salcie la Chiperceni, edilii semnalează aceleași provocări: lipsa specialiștilor, salarii mici și infrastructură insuficientă.
Unii mizează pe diaspora, alții pe turismul rural sau pe energia verde, iar mulți își pun speranța în investițiile europene.
Un lucru este clar: comunitățile vor să se dezvolte și să își păstreze oamenii acasă.
Protagoniștii ediției de astăzi sunt:
• Ion Botnari, primar al satului Chiperceni, raionul Orhei;
• Elena Gavrilaș, primara satului Neculăieuca, raionul Orhei;
• Tatiana Buguleț, primara satului Taraclia de Salcie, raionul Cahul;
• Ion Harea, primar al satului Coropceni, raionul Telenești;
• Galina Scalețchi, primara comunei Pelivan, raionul Orhei;
• Vivian Cocu, primar al satului Susleni, raionul Orhei.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md:
