Vizualizări: 86

CALM, în parteneriat cu SALAR International, lansează Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – administrația publică locală, actor-cheie în aderarea Republicii Moldova la UE

21 Decembrie 2025 — Pe 19 decembrie, în cadrul ședinței lărgite a Consiliului de Administrare al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), a fost lansată oficial Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene, creată pentru a sprijini autoritățile publice locale în procesul de integrare europeană. Evenimentul a fost organizat de CALM, în parteneriat cu SALAR International, în cadrul proiectului moldo-suedez PACE Local – Autorități Publice Locale, Implicare Cetățenească.



Tatiana Badan, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, a explicat că: „Rețeaua Ambasadorilor Locali presupune un efort consolidat, susținut de partenerii de dezvoltare, pentru a sprijini administrația publică locală în procesul de aderare la Uniunea Europeană."



Viorel Furdui, directorul executiv CALM, a accentuat rolul autorităților locale în integrarea europeană, datorită proximității față de cetățeni și a impactului direct al legislației europene asupra activității administrației publice. „Noua rețea se bazează pe experiența CALM în dezvoltarea unor structuri profesionale funcționale – precum Rețeaua Femeilor CALM, a secretarilor, contabililor, perceptorilor fiscali sau arhitecților – care au demonstrat eficiență prin facilitarea comunicării și schimbului de soluții practice."



Maria Trop, șefa Secției cooperare pentru dezvoltare a Ambasadei Suediei în Republica Moldova a subliniat că integrarea europeană este un efort comun care necesită cooperare constructivă cu toți actorii comunității."



Potrivit deputatului Marcel Spătari, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană din Parlamentul Republicii Moldova „este esențială consolidarea capacității de absorbție a fondurilor europene și colaborarea strânsă între autoritățile locale și centrale pentru implementarea eficientă a proiectelor europene."



Marcel Bobeica, vicepreședinte CALM, primarul comunei Gangura a atras atenția la faptul că „administrația publică locală va juca un rol crucial în implementarea politicilor de aderare la UE, întrucât circa 70% dintre acestea vor fi aplicate la nivel local."



Constantin Cojocaru, vicepreședinte CALM, primarul municipiului Edineț, a scos în evidență necesitatea formarea competențelor și abilităților de negociere în relațiile cu UE. „Capacitățile locale și centrale vor determina succesul negocierilor din următorii ani."



Violeta Crudu, vicepreședintă CALM, președinta Rețelei Femeilor, primara comunei Cruzești a constatat că Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene constituie o punte între Uniunea Europeană, Guvern și comunitățile locale. Guvernul deschide ușa Europei, iar primarii sunt cei care vor aduce Europa acasă."



Membrii Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene vor beneficia de expertiză europeană; programe de instruire și mentorat; schimburi de experiență și sprijin în valorificarea oportunităților de finanțare oferite de Uniunea Europeană.



În ianuarie 2026 va fi lansat concursul de selecție a Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene. CALM încurajează toți reprezentanții autorităților publice locale interesați să aplice și să urmărească pagina PACE Local pentru criterii de eligibilitate și calendarul procesului.



În cadrul evenimentului, CALM a semnat un Acord de Colaborare cu Școala de Administrare Publică a Universității de Stat din Moldova. Directorul instituției, Sergiu Palihovici, a subliniat că acest acord presupune conjugarea eforturilor pentru eficientizarea administrației publice și sprijinirea reformelor, inclusiv reorganizarea administrativ-teritorială.