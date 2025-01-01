Vizualizări: 259

Activitatea CALM în 2025 și direcțiile pentru 2026

22 Decembrie 2025 — Chișinău, 20 decembrie 2025 – Consiliul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a prezentat bilanțul activității din anul 2025 și direcțiile strategice pentru anul 2026, confirmând rolul său de partener de încredere pentru administrațiile locale și de promotor al democrației comunitare.



Rezultatele CALM în 2025



Anul 2025 a fost unul complex, dar plin de realizări, în care CALM a reușit să transforme provocările în oportunități, prin dialog și parteneriat cu Guvernul și alți actori instituționali.



- Domeniul normativ și legislativ: consolidarea cadrului legal și a autonomiei locale prin avize, sesizări și inițiative legislative.



- Dezvoltare instituțională: instruiri, ateliere și seminare pentru funcționari și primari, inclusiv programe dedicate integrării europene.



- Participare națională: implicare activă în grupuri de lucru și structuri consultative, promovând descentralizarea și reforma administrației publice.



- Vizibilitate și comunicare: campanii, interviuri și emisiuni dedicate administrației locale, inclusiv aniversarea de 15 ani CALM.



- Solidaritate: poziții ferme de susținere față de primarii vizați de sancțiuni disproporționale, reafirmând angajamentul pentru apărarea democrației locale.



În cadrul ședinței Consiliului de Administrare, a fost adoptată o poziție oficială de îngrijorare și solidaritate față de colegii noștri primari, în raport cu atitudinile manifestate de anumite organe ale statului. Congresul Autorităților Locale din Moldova își exprimă speranța că va fi realizată o examinare obiectivă a circumstanțelor, menită să înlăture orice suspiciuni de politizare sau presiune asupra administrației publice locale.



- Activitate externă: participare la evenimente europene și internaționale, consolidând cooperarea regională și pregătirea pentru aderarea la UE.



- Situația financiară: menținerea echilibrului între venituri și cheltuieli, cu accent pe responsabilitate și transparență.



- Decizii instituționale: adoptarea Regulamentului privind normele de etică și deontologie din cadrul CALM, aprecierea unor cereri de aderare și actualizarea listei membrilor organizației.



Direcțiile strategice pentru 2026



Anul 2026 va fi unul decisiv pentru administrația publică locală, cu accent pe reforme prudente și bine calculate.



- Reforma administrației publice locale: abordare complexă, prudentă și etapizată, cu analiză de impact și gândul la oameni; competențe clar definite, descentralizare și autonomie financiară reală, infrastructură și interconexiune, digitalizare și responsabilitate democratică, în calitate de condiții prealabile....etc.



- Descentralizare și autonomie financiară: consolidarea resurselor proprii, anularea/transferarea scutirilor la taxe/impozite către APL, mecanisme de compensare a pierderilor bugetare și mecanismul de dialog instituționalizat între Guvern–CALM legiferat etc.



- Rolul orașelor centre raionale: restituirea veniturilor din impozitul pe salarii (25%) și acordarea unei cote de impozit pe venitul persoanelor juridice... , transformarea lor în poli de dezvoltare regională si microregională.



- Integrare europeană: participare activă la procesul de aderare, acces la fonduri și cooperare intercomunitară.



- Consolidare instituțională: platforme digitale, rețele profesionale și diversificarea surselor de venituri.



În 2025, CALM a demonstrat că este un partener de încredere pentru administrațiile locale, obținând rezultate vizibile și consolidând democrația comunitară. În 2026, instituția își propune să continue aceste realizări prin reforme prudente, autonomie financiară reală și implicare activă în procesul de integrare europeană, pentru o administrație modernă, transparentă și centrată pe cetățean.