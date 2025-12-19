Vizualizări: 442

DECLARAȚIE DE SUSȚINERE ȘI SOLIDARITATE

24 Decembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) urmărește cu atenție evoluțiile recente privind procesele administrative intentate împotriva Primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari și Primarului orașului Ștefan Vodă, Vladislav Cociu. În același context, menționăm și cazurile primarului de Botnărești Victor Gori și a Primarului de Chirsova, Ana Hohlova.



CALM consideră că orice procedură administrativă sau juridică trebuie să se desfășoare în mod transparent, echitabil și cu respectarea strictă a legislației naționale și a principiilor consacrate de Carta Europeană a Autonomiei Locale.



În acest context, CALM subliniază:



• Necesitatea respectării mandatului democratic al aleșilor locali, conferit prin votul cetățenilor.

• Importanța evitării oricăror practici care pot fi percepute ca presiuni sau ingerințe

nejustificate în activitatea autorităților publice locale.

• Obligația instituțiilor statului de a asigura un cadru de control echitabil, proporțional și lipsit de caracter arbitrar.



Problema cadrului legal administrativ



CALM atrage atenția asupra lacunelor din cadrul legal administrativ, care permit aplicarea cu ușurință a unor sancțiuni disproporționate, inclusiv lipsirea de mandat a aleșilor locali. O asemenea măsură afectează direct dreptul constituțional fundamental de a fi ales și de a alege, principiu esențial al democrației și al statului de drept.



CALM consideră că:



• Lipsirea de mandat poate fi admisă doar ca măsură excepțională, în cazuri extrem de grave și exclusiv de natură penală.

• Aplicarea unor astfel de sancțiuni în proceduri administrative, cu caracter formal sau discutabil, riscă să fie percepută ca presiune instituțională sau chiar ca instrument de răfuială politică.

• Este necesară o revizuire urgentă a cadrului legal, pentru a preveni abuzurile și pentru a proteja statul de drept și stabilitatea democratică a comunităților locale.



Concluzie



CALM își exprimă solidaritatea cu primarii menționați și reafirmă angajamentul său de a sprijini autoritățile locale în exercitarea mandatului lor, indiferent de apartenența politică, în baza principiilor de legalitate, responsabilitate și cooperare instituțională. Totodată, CALM reiterează apelul la un dialog constructiv și funcțional între Guvern și administrația publică locală, pentru consolidarea autonomiei locale și prevenirea unor situații similare.



Adoptat unanim la Ședința Consiliului de Administrare al CALM,

Mun. Chișinău, 19.12.2025