Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – inițiativă CALM și parteneriat strategic pentru apropierea Moldovei de UE
27 Decembrie 2025 — La data de 19 decembrie, a fost lansată oficial Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene, un mecanism dedicat susținerii administrației publice locale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Rețeaua își propune să devină un instrument strategic pentru consolidarea parcursului european al Republicii Moldova, contribuind totodată la recunoașterea și valorificarea rolului autorităților publice locale în procesul de integrare europeană.
Protagoniștii emisiunii „La Înălțime cu CALM” sunt:
• Tatiana Badan, președinta CALM, primara satului Selemet, raionul Cimișlia;
• Viorel Furdui, director executiv al CALM;
• Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană;
• Patricia Guzun, managera proiectului moldo-suedez PACE Local – Autorități Publice Locale, Implicare Cetățenească;
• Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, municipiul Chișinău, vicepreședinta CALM;
• Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM;
• Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, raionul Ialoveni, vicepreședintele CALM;
• Valeriu Lazarenco, primarul satului Leușeni, raionul Telenești;
• Sergiu Palihovici, directorul Școlii de Administrare Publică a Universității de Stat din Moldova.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/reteaua-ambasadorilor-locali-ai-integrarii-europene-initiativa-calm-si-parteneriat-strategic-pentru-apropierea-moldovei-de-ue/
