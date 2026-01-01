Vizualizări: 532
Anul 2025 a fost unul al transformărilor comunităților locale din R. Moldova!
3 Ianuarie 2026 — De la Glodeni la Mateuți, de la Cricova la Colibași, primarii au demonstrat și în 2025 că adevărata schimbare a Republicii Moldova pornește din comunități.
Investițiile în infrastructură, școli, cultură și patrimoniu au fost în centrul preocupărilor administrațiilor locale, alături de promovarea turismului și susținerea parcursului european.
Totuși, cel mai prețuit lucru rămâne pacea – mai ales pentru locuitorii din localitățile aflate în imediata apropiere de Ucraina.
În aceste condiții, mesajul desprins din dialogul cu primarii este unul esențial: interesul național și binele comunităților trebuie să fie mereu mai presus de orice.
Protagoniștii emisiunii „La Înălțime cu CALM” sunt:
• Stela Onuțu, primara orașului Glodeni, vicepreședintă a CALM;
• Dumitru Moroșeti, primarul comunei Risipeni, Fălești;
• Victor Slobozianu, primarul orașului Cricova;
• Ion Dolganiuc, primarul satului Colibași, Cahul, vicepreședinte al CALM;
• Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi, vicepreședinte al CALM;
• Angela Ursachi, primara satului Mateuți, Rezina;
• Igor Hîncu, primarul satului Volintiri, Ștefan Vodă;
• Lilian Țapu, primarul comunei Colicăuți, Briceni.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/anul-2025-fost-unul-al-transformarilor-comunitatilor-locale-din-r-moldova/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova
