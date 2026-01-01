Vizualizări: 613

Vocea comunităților locale: realizările anului 2025 și obiectivele pentru 2026 în spiritul autonomiei și descentralizării

10 Ianuarie 2026 — Nu știm dacă există vreo comunitate în care, în anul trecut, să nu fi fost implementat măcar un proiect de îmbunătățire a unor servicii sau a infrastructurii de drum, apă ori canalizare.

Totuși, pentru dezvoltarea echitabilă a comunităților sunt esențiale autonomia locală și descentralizarea financiară.



Despre aceste preocupări, dar și despre realizările din anul 2025 și așteptările pentru anul 2026, discutăm cu lideri locali în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”.



Protagoniștii ediției sunt:

• Maria Galiț, primara comunei Sărata Veche, raionul Fălești, vicepreședintă a CALM;

• Iurie Gangan, primarul orașului Florești;

• Alexandr Mațarin, primarul orașului Anenii Noi;

• Olga Caraman, primara comunei Grătiești, municipiul Chișinău;

• Constantin Cecoi, primarul satului Cărbuna, raionul Ialoveni;

• Maria Mihalcenco, primara comunei Pistruieni, raionul Telenești;

• Viorel Jardan, primarul comunei Lozova, raionul Strășeni;

• Valeriu Lopaci, primarul satului Parcani, raionul Șoldănești.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/vocea-comunitatilor-locale-realizarile-anului-2025-si-obiectivele-pentru-2026-spiritul-autonomiei-si-descentralizarii/