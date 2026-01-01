Vizualizări: 190

ADR Centru: Dezvoltare regională pentru oameni – rezultate concrete în Regiunea Centru | Sinteza anului 2025

13 Ianuarie 2026 — Anul 2025 a reprezentat pentru Regiunea de Dezvoltare Centru un nou pas înainte în procesul de modernizare și creștere a calității vieții locuitorilor. Prin investiții consistente, proiecte strategice și o abordare orientată spre nevoile oamenilor din regiune, Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a continuat implementarea Planului de acțiuni al instituției și a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program. Totodată, activitățile de planificare și dialog regional au reunit factorii de decizie în jurul unor mese de lucru, astfel încât soluțiile adoptate să reflecte cât mai fidel realitățile și așteptările cetățenilor din regiune.



Investiții majore pentru infrastructură și servicii publice esențiale

În anul 2025, ADR Centru a gestionat 47 de proiecte regionale, cu un volum al lucrărilor executate ce depășește 211 milioane de lei, realizate cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor internaționali de dezvoltare. Aceste investiții au vizat domenii-cheie pentru bunăstarea populației, în special accesul la servicii publice de calitate și infrastructură modernă.



Un accent deosebit a fost pus pe îmbunătățirea accesului la apă potabilă. Pe parcursul anului, au fost accelerate lucrările la apeductele magistrale din raioanele Ialoveni, Ungheni, Nisporeni și Hâncești, fiind construită o stație nouă de pompare și peste 33,5 km de apeduct. Un moment definitoriu l-a constituit demararea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași - un proiect de importanță strategică, care va asigura alimentarea cu apă potabilă pentru zeci de mii de locuitori din regiune. În cadrul acestui proiect au fost deschise 12 șantiere de lucru și s-au montat circa 15 km de conducte, fiind realizate totodată lucrări la stația principală de pompare și la rezervoarele prevăzute în proiect.



Proiectele de revitalizare urbană au constituit una dintre principalele priorități ale ADR Centru în anul 2025. Printre cele mai vizibile rezultate se numără modernizarea infrastructurii urbane din municipiul Ungheni și orașul Ialoveni, unde au fost îmbunătățite căile de acces și create locuri de parcare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, în apropierea unor obiective strategice.



De asemenea, au fost finalizate lucrările de reabilitare a scărilor din orașul Rezina, care duc spre râul Nistru, au fost amenajate parcuri moderne în Criuleni și Călărași, iar în municipiul Hâncești lucrările de curățare a albiei râului Cogâlnic și de amenajare a zonei adiacente sunt aproape de finalizare, transformând o zonă neglijată într-un spațiu sigur și atractiv pentru locuitori.



În paralel, au continuat lucrările de construcție a complexelor sportive din Șoldănești și Telenești - investiții care vor oferi locuitorilor oportunități moderne pentru practicarea sportului și promovarea unui stil de viață sănătos.



Totodată, ADR Centru a investit în conectivitate și mobilitate urbană prin achiziționarea a 14 autobuze de capacitate mică și 4 autobuze de capacitate medie, destinate locuitorilor municipiului Ungheni.



Implementarea proiectelor regionale a fost posibilă datorită unei structuri financiare solide. În anul 2025, din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) au fost alocate 112,5 milioane de lei, la care s-au adăugat 20,27 milioane de lei din contribuțiile beneficiarilor. Totodată, au fost mobilizate 77,85 milioane de lei din fonduri externe oferite de Banca Germană de Dezvoltare KfW.



Pe final de an, au fost semnate contracte de finanțare pentru majoritatea celor 34 de proiecte aprobate în cadrul Apelului de propuneri 2024, incluse în Documentul Unic de Program 2025-2027. Aceste investiții vor viza modernizarea infrastructurii, dezvoltarea urbană, extinderea serviciilor de apă și canalizare, precum și valorificarea potențialului turistic al regiunii.



Planificare strategică, monitorizare și cooperare internațională

În anul 2025, ADR Centru a consolidat componenta de planificare și programare regională prin elaborarea documentelor strategice, organizarea de evenimente tematice și dezvoltarea cooperării internaționale.



Împreună cu partenerii din România, a fost depus și urmează a fi implementat proiectul soft „Sprijinul CEI pentru depășirea frontierelor: consolidarea capacității regionale pentru integrarea Republicii Moldova în UE prin schimb de know-how".



Un pas important l-a constituit operaționalizarea Oficiului Antenă al Secretariatului Comun pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova, care a extins rolul instituției în sprijinirea beneficiarilor și în implementarea proiectelor cu finanțare europeană.



Secția de Monitorizare și Evaluare a asigurat urmărirea atentă a proiectelor aflate în implementare și post-implementare, contribuind la creșterea performanței instituționale și la fundamentarea deciziilor manageriale. Introducerea unor instrumente moderne de colectare a datelor a permis o evaluare mai clară a impactului proiectelor asupra beneficiarilor.



Perspective pentru anul 2026

Pentru anul 2026, ADR Centru își propune să continue investițiile strategice în infrastructură, să lanseze noi proiecte finanțate de Guvernul German, inclusiv Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, și să consolideze capacitățile instituționale prin digitalizare, instruire și evaluarea impactului intervențiilor.



În relația cu autoritățile publice locale, Agenția își va întări rolul de partener strategic, oferind consultanță specializată și menținând un dialog constant, orientat spre rezultate concrete pentru cetățeni. Cooperarea cu partenerii naționali și internaționali va rămâne o prioritate pentru creșterea vizibilității și atractivității Regiunii de Dezvoltare Centru.



Investițiile realizate în infrastructură, servicii publice, spații urbane și turism confirmă faptul că dezvoltarea regională înseamnă, în esență, o viață mai bună pentru oameni - obiectiv care rămâne central și pentru anii ce urmează.



detalii: www.adrcentru.md