Vizualizări: 286
Invitație: De la dialog la acțiune - politici și implicare comunitară pentru spații publice contestate
16 Ianuarie 2026 — Platforma Formare Culturală invită practicieni culturali, profesioniști din domeniul artei, cercetători, reprezentanți ai organizațiilor culturale și instituțiilor de patrimoniu din România și Republica Moldova să participe la o discuție online despre politici și implicare comunitară pentru spații publice contestate.
Data: 23 ianuarie 2026, ora 15.00 ora României și Republicii Moldova / ora 14:00 CET
Format: online, în limba engleză, cu traducere în română
Durată: aproximativ 2 ore
Despre eveniment
Această masă rotundă explorează modalități de implementare a transformărilor în spații publice contestate, conectând cadre de politici culturale cu abordări comunitare. Vom examina mecanisme legale și structuri de politici publice care facilitează intervențiile artistice și culturale în spații publice controversate, precum și strategii de implicare comunitară în procesele de recontextualizare a monumentelor.
Evenimentul va fi facilitat de Niels Righolt, dezvoltator cultural din Danemarca (CKI - The Danish Centre for Arts and Interculture), și va beneficia de expertiza a doi specialiști. Jonas Dahlberg, artist și profesor la Royal Institute of Art Stockholm, director fondator al studioului interdisciplinar Of Public Interest (OPI), va vorbi despre abordări artistice în reimaginarea spațiilor comune și politicile spațiului. Laura Panait, antropolog urban și dezvoltator comunitar din România, va prezenta abordări comunitare ale spațiilor urbane contestate, inclusiv pe baza experienței sale cu proiectul „La Terenuri-Spațiu Comun în Mănăștur" din Cluj-Napoca.
Printre temele care vor fi abordate se numără cadre de politici pentru intervenții culturale în spații publice contestate, abordări locale și eșecurile lor, modele de luare a deciziilor bazate pe comunitate, colaborarea între autorități guvernamentale, organizații culturale și comunități locale, metode și planuri de acțiune pentru practicieni culturali, precum și evaluarea impactului și sustenabilitatea inițiativelor de recontextualizare.
Cui i se adresează evenimentul
Invităm să participe practicieni culturali, profesioniști din domeniul artelor, cercetători și artiști, reprezentanți ai organizațiilor culturale și ai instituțiilor publice de cultură, precum și orice alte persoane interesate de subiect din România și Republica Moldova.
Evenimentul va reuni aproximativ 20 de participanți care vor contribui la un schimb de experiențe și perspective.
Înscrieri
Pentru a participa la această masă rotundă virtuală, vă rugăm să completați acest formular de înscriere https://forms.gle/7avF5WkFMU6dfDtG6 până la data de 22.01.2026. Participarea este gratuită datorită finanțatorului proiectului.
Numărul de participanți este limitat pentru a facilita o discuție aprofundată și interactivă. Cei care au completat acest formular vor primi link către întâlnirea Zoom pe adresa cu care s-au înscris pe data de 22 ianuarie 2026.
///
Contact
Oana Nasui, Manager de proiect, Email: oana@formareculturala.ro
Detalii despre proiect aici https://formareculturala.ro/nordic-insights-addressing-cancel-culture-in-public-spaces/
Proiectul „Nordic Insights: addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation" este implementat de platforma Formare Culturală din România. Este finanțat de Nordic Culture Fund prin programul Globus Opstart+, care sprijină proiecte artistice și culturale ce conectează țările nordice cu alte regiuni ale lumii, încurajând colaborări pe termen lung și rețele care promovează dezvoltarea artistică și experimentarea.
Data: 23 ianuarie 2026, ora 15.00 ora României și Republicii Moldova / ora 14:00 CET
Format: online, în limba engleză, cu traducere în română
Durată: aproximativ 2 ore
Despre eveniment
Această masă rotundă explorează modalități de implementare a transformărilor în spații publice contestate, conectând cadre de politici culturale cu abordări comunitare. Vom examina mecanisme legale și structuri de politici publice care facilitează intervențiile artistice și culturale în spații publice controversate, precum și strategii de implicare comunitară în procesele de recontextualizare a monumentelor.
Evenimentul va fi facilitat de Niels Righolt, dezvoltator cultural din Danemarca (CKI - The Danish Centre for Arts and Interculture), și va beneficia de expertiza a doi specialiști. Jonas Dahlberg, artist și profesor la Royal Institute of Art Stockholm, director fondator al studioului interdisciplinar Of Public Interest (OPI), va vorbi despre abordări artistice în reimaginarea spațiilor comune și politicile spațiului. Laura Panait, antropolog urban și dezvoltator comunitar din România, va prezenta abordări comunitare ale spațiilor urbane contestate, inclusiv pe baza experienței sale cu proiectul „La Terenuri-Spațiu Comun în Mănăștur" din Cluj-Napoca.
Printre temele care vor fi abordate se numără cadre de politici pentru intervenții culturale în spații publice contestate, abordări locale și eșecurile lor, modele de luare a deciziilor bazate pe comunitate, colaborarea între autorități guvernamentale, organizații culturale și comunități locale, metode și planuri de acțiune pentru practicieni culturali, precum și evaluarea impactului și sustenabilitatea inițiativelor de recontextualizare.
Cui i se adresează evenimentul
Invităm să participe practicieni culturali, profesioniști din domeniul artelor, cercetători și artiști, reprezentanți ai organizațiilor culturale și ai instituțiilor publice de cultură, precum și orice alte persoane interesate de subiect din România și Republica Moldova.
Evenimentul va reuni aproximativ 20 de participanți care vor contribui la un schimb de experiențe și perspective.
Înscrieri
Pentru a participa la această masă rotundă virtuală, vă rugăm să completați acest formular de înscriere https://forms.gle/7avF5WkFMU6dfDtG6 până la data de 22.01.2026. Participarea este gratuită datorită finanțatorului proiectului.
Numărul de participanți este limitat pentru a facilita o discuție aprofundată și interactivă. Cei care au completat acest formular vor primi link către întâlnirea Zoom pe adresa cu care s-au înscris pe data de 22 ianuarie 2026.
///
Contact
Oana Nasui, Manager de proiect, Email: oana@formareculturala.ro
Detalii despre proiect aici https://formareculturala.ro/nordic-insights-addressing-cancel-culture-in-public-spaces/
Proiectul „Nordic Insights: addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation" este implementat de platforma Formare Culturală din România. Este finanțat de Nordic Culture Fund prin programul Globus Opstart+, care sprijină proiecte artistice și culturale ce conectează țările nordice cu alte regiuni ale lumii, încurajând colaborări pe termen lung și rețele care promovează dezvoltarea artistică și experimentarea.
Autor: Centrul Contact Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2456
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1676
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1363
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33