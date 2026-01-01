Vizualizări: 134

Dezvoltare locală prin cooperare transfrontalieră – exemple de succes în R. Moldova

24 Ianuarie 2026 — Primăriile din Republica Moldova, sprijinite de cele din România, accesează fonduri europene prin programe transfrontaliere, care susțin proiecte în domenii precum educație, schimbări climatice, cultură, turism, bună guvernanță și gestionarea situațiilor de urgență. Aceste inițiative aduc investiții în sectoare unde nu s-a intervenit de zeci de ani, contribuind la modernizarea comunităților locale.



Un exemplu este orașul Drochia, unde vor fi investite 450.000 de euro pentru amenajarea lacului și reconstrucția stației de salvamari. În satul Condrița, municipiul Chișinău, cu doar 500 de locuitori, autoritățile locale au câștigat un proiect de 427.000 de euro pentru consolidarea digurilor a două bazine acvatice.



Îmbunătățirea condițiilor în educație se află, de asemenea, în atenția autorităților locale. Peste 500.000 de euro vor fi investiți în modernizarea condițiilor de studiu la gimnaziile din Hîrtopul Mic (Criuleni) și Nimoreni (Ialoveni).



Tot cu bani europeni și cu susținerea primăriilor din România, la Gangura (Ialoveni) și Sireți (Strășeni) vor fi dezvoltate servicii de intervenție în caz de intemperii.



Aceste proiecte demonstrează curajul și perseverența primarilor și ale echipelor lor care, în ciuda dificultăților de implementare, reușesc să aducă resurse europene în comunități. Mai mult, succesul obținut îi motivează să aplice și la alte programe transfrontaliere, consolidând astfel capacitatea administrațiilor locale de a atrage fonduri și de a dezvolta servicii publice moderne.



Despre aceste realizări, provocări și perspective discutăm în emisiunea „La Înălțime cu CALM”.



Protagoniștii ediției sunt:



• Nina Cereteu, primara orașului Drochia, vicepreședintă CALM;

• Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni, vicepreședinte CALM;

• Leonid Boaghi, primarul satului Sireți, Strășeni, vicepreședinte CALM;

• Eugenia Anghelici, primara comunei Hîrtopul Mare, Criuleni;

• Andrei Covali, primarul satului Nimoreni, Ialoveni;

• Alexei Boșneaga, primarul satului Condrița, municipiul Chișinău.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/dezvoltare-locala-prin-cooperare-transfrontaliera-exemple-de-succes-r-moldova/