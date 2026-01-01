Vizualizări: 562

Seminar de formare continuă: Centrul Social „Împreună” – „Îngrijirea paliativă a persoanelor imobilizate la pat”

Fălești, 26 Ianuarie 2026 — La data de 16 și 20 ianuarie 2026, în cadrul proiectului „Energie Verde pentru Comunitate: strategii inovatoare de eficiență energetică în serviciile de asistență socială”, implementat de „Alianța INFONET”, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”, a avut loc seminarul de formare continuă: Centrul Social „Împreună” – „Îngrijirea paliativă a persoanelor imobilizate la pat”. Activitatea a avut loc în 2 reprize și deoarece subiectul este unul foarte actual și de interes, prima sesiune off-line a fost organizată în parteneriat cu Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Vest, fiind invitați și angajați din servicile sociale din raioanele Fălești, Glodeni și Sângerei.



La ședința off-line, la data de 16.01.2025 au participat 25 de persoane, printre care 10 angajați ai Centrului Social „Împreună”. La 20.01.2026, în cadrul sesiunii on-line au participat 45 de persoane interesate de subiect.



Seminarul a fost susținut de Tatiana Mîinea, medic și formatoare cu o experiență extinsă din cadrul Keystone Moldova, și a avut drept scop consolidarea competențelor profesionale ale specialiștilor din domeniul social în acordarea îngrijirilor paliative persoanelor imobilizate la pat și familiilor acestora. Participanții au abordat teme esențiale precum evaluarea holistică a pacientului, valorile și principiile îngrijirii paliative, standardele de îngrijire, rolul echipei interdisciplinare, precum și managementul simptomelor frecvente în afecțiuni avansate, cu accent pe ameliorarea suferinței și creșterea calității vieții pacienților cu boli incurabile avansate. Au fost abordate intervenții pentru controlul simptomelor respiratorii și digestive, precum și pentru anxietate, insomnie, confuzie, depresie, delir și alte tulburări neuro-psihice, incluzând atât măsuri non-farmacologice, cât și tratament medicamentos indicat de medic. De asemenea, prezentarea a evidențiat rolul sedării paliative și importanța luării deciziilor terapeutice centrate pe confortul pacientului, cu implicarea acestuia și a familiei în procesul de îngrijire. Activitatea off-line a fost însoțită și de exerciții practice, foarte valoroase în lucrul cu pacienții imobilizați la pat.



De asemenea, instruirea a inclus sesiuni aplicate despre managementul durerii și al tulburărilor neuro-psihice, îngrijirea plăgilor și escarelor, dar și despre comunicarea eficientă cu familia beneficiarului și identificarea nevoilor. S-a discutat despre importanța conceptul de comunicare asertivă, evidențiind caracteristicile acestui stil de comunicare, precum exprimarea clară și fermă a mesajelor, respectul față de interlocutor și consecvența între ceea ce se spune și ceea ce se face. Au fost explicați pașii esențiali ai comunicării asertive, de la stabilirea contactului vizual și formularea clară a solicitărilor, până la verificarea înțelegerii mesajului. De asemenea, prezentarea a analizat principalele bariere ale comunicării asertive, precum judecarea interlocutorului, folosirea ordinelor, amenințărilor sau moralizarea, subliniind impactul negativ al acestora asupra relațiilor profesionale și interpersonale.



Evenimentul s-a încheiat cu sesiuni de concluzii și întrebări–răspunsuri, facilitând schimbul de experiență între participanți și consolidarea cunoștințelor noi pe un subiect atât de sensibil.



Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectul „Energie Verde pentru Comunitate: strategii inovatoare de eficiență energetică în serviciile de asistență socială”, implementat de „Alianța INFONET”, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”. Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”.