Reforma administrației publice locale – viziunea CALM
28 Ianuarie 2026 — În cadrul Conferinței Internaționale organizate la 23 ianuarie de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu tema „Reforma administrației publice locale și colaborarea transfrontalieră în contextul integrării europene: experiențe, viziuni și perspective pentru cooperarea transfrontalieră România – Moldova – Ucraina", vicepreședintele CALM, primarul comunei gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica, a prezentat viziunea CALM asupra reformei administrației publice locale (APL) din Republica Moldova.

Situația actuală a APL

Structura veniturilor administrațiilor locale arată o dependență majoră de transferurile de stat:

- 7% venituri proprii – cel mai mic procent din Europa de Sud-Est
- 20% impozite partajate
- 11% transferuri cu destinație generală (TDG)
- 62% transferuri cu destinație specială (TDS)
- 1% granturi pentru investiții
- Bugetele APL formează doar 9% din PIB, ceea ce limitează capacitatea de dezvoltare locală.

Marcel Bobeica a demontat câteva mituri frecvent vehiculate despre reformă:

- Reforma APL nu este impusă de Uniunea Europeană.
- Primarii nu sunt împotriva reformei.
- Cheltuielile nu vor scădea, ci vor crește pentru a asigura servicii mai bune.
- Primăriile mici au demonstrat capacitate prin implementarea programelor de dezvoltare locală și regională, inclusiv cu fonduri europene.
- Problemele actuale ale administrațiilor locale:

- Bugete insuficiente și autonomie financiară scăzută.
- Probleme de patrimoniu: lipsa înregistrării și evaluării bunurilor publice și private.
- Infrastructură deficitară și lipsa resurselor pentru proiecte majore.
- Lipsa unui fond de cofinanțare pentru proiecte europene.
- Salarii mici și motivare insuficientă a angajaților din APL.
- Număr insuficient de personal raportat la responsabilități.
- Lipsa unui sistem de formare profesională continuă.
- Suprapunerea competențelor și delegarea fără acoperire financiară.
- Lipsa digitalizării și a ghișeelor unice.
- Transferuri imprevizibile și capacitate redusă de investiții.

CALM consideră că reforma trebuie să urmărească:

- Soluționarea problemelor cetățeanului ca prioritate.
- Servicii publice de calitate.
- Dezvoltare locală durabilă.
- Încetinirea sau chiar stoparea migrației interne și externe.
- Reducerea diferențelor de dezvoltare sat–oraș.
- Clarificarea rolului nivelului intermediar.

Soluțiile propuse de CALM:

- Amalgamare voluntară și îmbunătățirea cadrului legal.
- Cooperare intercomunitară ca mecanism de reformă.
- Servicii partajate între comunități.
- Municipalizare – orașele ca poli de dezvoltare regională.
- Reforma realizată cu primarii, pentru cetățeni.
- Resurse egale cu competențele.
- APL ca pilon al democrației.
- Descentralizare locală reală.

Concluzia CALM

„Reforma trebuie să consolideze administrația publică locală, să se bazeze pe dialog și parteneriat și să asigure o dezvoltare locală reală", a subliniat Marcel Bobeica.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

