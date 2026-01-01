Vizualizări: 595

Reforma administrației publice locale – viziunea CALM

28 Ianuarie 2026 — În cadrul Conferinței Internaționale organizate la 23 ianuarie de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu tema „Reforma administrației publice locale și colaborarea transfrontalieră în contextul integrării europene: experiențe, viziuni și perspective pentru cooperarea transfrontalieră România – Moldova – Ucraina", vicepreședintele CALM, primarul comunei gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica, a prezentat viziunea CALM asupra reformei administrației publice locale (APL) din Republica Moldova.



Situația actuală a APL



Structura veniturilor administrațiilor locale arată o dependență majoră de transferurile de stat:



- 7% venituri proprii – cel mai mic procent din Europa de Sud-Est

- 20% impozite partajate

- 11% transferuri cu destinație generală (TDG)

- 62% transferuri cu destinație specială (TDS)

- 1% granturi pentru investiții

- Bugetele APL formează doar 9% din PIB, ceea ce limitează capacitatea de dezvoltare locală.



Marcel Bobeica a demontat câteva mituri frecvent vehiculate despre reformă:



- Reforma APL nu este impusă de Uniunea Europeană.

- Primarii nu sunt împotriva reformei.

- Cheltuielile nu vor scădea, ci vor crește pentru a asigura servicii mai bune.

- Primăriile mici au demonstrat capacitate prin implementarea programelor de dezvoltare locală și regională, inclusiv cu fonduri europene.

- Problemele actuale ale administrațiilor locale:



- Bugete insuficiente și autonomie financiară scăzută.

- Probleme de patrimoniu: lipsa înregistrării și evaluării bunurilor publice și private.

- Infrastructură deficitară și lipsa resurselor pentru proiecte majore.

- Lipsa unui fond de cofinanțare pentru proiecte europene.

- Salarii mici și motivare insuficientă a angajaților din APL.

- Număr insuficient de personal raportat la responsabilități.

- Lipsa unui sistem de formare profesională continuă.

- Suprapunerea competențelor și delegarea fără acoperire financiară.

- Lipsa digitalizării și a ghișeelor unice.

- Transferuri imprevizibile și capacitate redusă de investiții.



CALM consideră că reforma trebuie să urmărească:



- Soluționarea problemelor cetățeanului ca prioritate.

- Servicii publice de calitate.

- Dezvoltare locală durabilă.

- Încetinirea sau chiar stoparea migrației interne și externe.

- Reducerea diferențelor de dezvoltare sat–oraș.

- Clarificarea rolului nivelului intermediar.



Soluțiile propuse de CALM:



- Amalgamare voluntară și îmbunătățirea cadrului legal.

- Cooperare intercomunitară ca mecanism de reformă.

- Servicii partajate între comunități.

- Municipalizare – orașele ca poli de dezvoltare regională.

- Reforma realizată cu primarii, pentru cetățeni.

- Resurse egale cu competențele.

- APL ca pilon al democrației.

- Descentralizare locală reală.



Concluzia CALM



„Reforma trebuie să consolideze administrația publică locală, să se bazeze pe dialog și parteneriat și să asigure o dezvoltare locală reală", a subliniat Marcel Bobeica.