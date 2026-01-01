Vizualizări: 572
Prim-vicepreședintele Asociației Comunelor din România Valentin Ivan: „Europa se construiește prin fapte, nu prin declarații"
28 Ianuarie 2026 — În cadrul Conferinței Internaționale organizate de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu tema „Reforma administrației publice locale și colaborarea transfrontalieră în contextul integrării europene: experiențe, viziuni și perspective pentru cooperarea transfrontalieră România – Moldova – Ucraina", primarul comunei Sadu, Sibiu și prim-vicepreședinte al Asociației Comunelor din România (ACoR), Valentin Ivan, a subliniat că Europa nu se construiește dintr-o dată, ci prin realizări concrete și solidaritate de fapte, evocând cuvintele lui Robert Schuman.
Ivan a accentuat că reforma administrației publice locale nu este opțională, ci o condiție fundamentală a democrației europene. Carta Europeană a autonomiei locale consfințește principiul subsidiarității: decizia publică trebuie luată cât mai aproape de cetățean. „Autonomia locală nu este un privilegiu, ci o responsabilitate. Democrația începe la nivel local", a declarat acesta.
Pentru comunități, cooperarea transfrontalieră nu este un concept teoretic, ci o soluție practică la provocările comune: urgențele, dezvoltarea și mobilitatea oamenilor nu se opresc la frontieră. Conferința organizată de CALM și memorandumurile de cooperare semnate reprezintă pași concreți în consolidarea parteneriatului dintre administrațiile locale din România, Moldova și Ucraina.
Parteneriate consolidate și dimensiune trilaterală:
Parteneriatul dintre ACoR și CALM s-a construit în timp, prin realizări concrete.
Crearea Consiliului Autorităților Locale din România și R. Moldova a fost un pas strategic, prin care administrațiile locale și-au asumat rolul de punte către Europa.
Din 2022, administrațiile locale din România și R. Moldova au fost în prima linie de solidaritate cu Ucraina.
În 2024, la Cluj-Napoca, ACoR, CALM și partenerii din Ucraina au decis construirea unui parteneriat trilateral formal, capabil să genereze politici de dezvoltare locală și regională dincolo de granițe.
Diplomația locală – vocea administrațiilor în Europa
Reprezentantul ACoR a subliniat că integrarea europeană nu poate fi construită fără vocea administrațiilor publice locale. R. Moldova și Ucraina trebuie să fie parte a deciziilor europene, nu doar a implementării. Participarea ACoR și CALM în foruri europene și internaționale (Consiliul Europei, Congresul Autorităților Locale și Regionale, Comitetul European al Regiunilor etc) demonstrează că diplomația locală produce rezultate concrete: înfrățiri active, proiecte comune și investiții.
Speranța renaște prin administrații locale puternice
Procesul de preaderare al R. Moldova la UE a generat deja efecte pozitive: administrații mai profesioniste, reguli mai clare, proiecte mai bine gândite și, mai ales, renașterea speranței că „acasă poate redeveni o alegere și nu un compromis".
Viziunea ACoR
Pentru Asociația Comunelor din România, trilaterala administrativă România–Moldova–Ucraina trebuie să devină un laborator de integrare europeană de succes. Administrațiile locale sunt pregătite să își asume această responsabilitate, cu condiția să aibă instrumentele, competențele și cadrul necesar pentru a livra rezultate.
„Integrarea europeană nu este un scop în sine, este o promisiune. Promisiunea unei vieți mai bune trăite acasă. Aceasta este misiunea administrației publice locale. Aceasta este viziunea ACoR", a concluzionat Valentin Ivan.
