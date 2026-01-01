Vizualizări: 577

Sergiu Palihovici: Pentru a realiza o reformă ireversibilă este nevoie de coeziune”

28 Ianuarie 2026 — În cadrul Conferinței Internaționale: „Reforma administrației publice locale și colaborarea transfrontalieră în contextul integrării europene: experiențe, viziuni și perspective pentru cooperarea transfrontalieră România – Moldova – Ucraina", organizate de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), desfășurată la 23 ianuarie 2026, directorul Școlii de Administrație Publică din cadrul Universității de Stat din Moldova, Sergiu Palihovici, a prezentat o analiză asupra condițiilor în care Republica Moldova ar trebui să abordeze reforma administrației publice locale și componenta administrativ-teritorială.



Lecțiile trecutului



- Palihovici a amintit că reformele în domeniul administrației publice locale nu au început recent, ci au o istorie mai lungă:



- Strategia din 2005 și acțiunile ulterioare au influențat structura administrației locale.

Reforma din 2010 a marcat un nou început în modernizarea administrației publice.

Reforma administrativ-teritorială din 1998 a oferit lecții importante, dar a devenit reversibilă din cauza lipsei de susținere socială și politică, fiind deturnată prin „antireforma" din 2003.

„Acea experiență ne arată că o reformă fără sprijinul unei majorități critice din societate poate fi ușor contestată și anulată. De aceea, astăzi trebuie să construim reforme ireversibile, care să reziste în timp și să nu poată fi speculate politic", a subliniat Palihovici.



- Condițiile pentru o reformă ireversibilă



- Potrivit lui Palihovici, pentru ca reforma administrativ-teritorială să fie durabilă și să consolideze parcursul european al Republicii Moldova, trebuie respectate câteva condiții esențiale:



- Susținerea populației – implicarea cetățenilor în procesul de reformă.



- Coeziunea actorilor instituționali – Guvern, Parlament, CALM, mediul academic și societatea civilă trebuie să acționeze împreună.



- Majoritate critică în societate – un consens larg care să facă imposibilă deturnarea reformei.

Alinierea la obiectivul integrării europene – toate reformele trebuie să sprijine parcursul european al Republicii Moldova, cu orizontul anului 2030.

„Reforma nu trebuie să fie doar un exercițiu tehnic. Ea trebuie să fie un proiect al comunităților, al oamenilor, al celor care cred în viitorul european al Republicii Moldova", a declarat Palihovici.



Menționăm că la 10 februarie 2026, Școala de Administrație Publică va prezenta conceptul mediului academic privind viitoarea reformă a administrației publice locale, cu o componentă dedicată reformei administrativ-teritoriale.