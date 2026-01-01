Vizualizări: 465

Viorel Rusu: Reforma administrației publice locale: între conceptul DACIA și riscul greșelilor repetate

29 Ianuarie 2026 — Reforma administrației publice locale (APL) rămâne una dintre cele mai complexe provocări pentru Republica Moldova. Într-o prezentare recentă, doctorul în drept și profesor universitar Viorel Rusu, expert al CALM, a subliniat că această reformă nu poate fi privită fragmentar, ci ca parte a unui sistem organic ce leagă administrația centrală de cea locală.



CALM a elaborat cu ani în urmă un concept denumit DACIA – Descentralizare administrativă, Cooperare intercomunitară și Amalgamare voluntară. Acesta propune o abordare evolutivă, etapizată, care să evite șocurile sociale și politice. În timp, CALM a dezvoltat și ideea de municipalizare, prin care orașele de reședință ale raioanelor ar primi statut de municipii, îmbinând funcțiile administrației locale de nivelul I și II.



Viorel Rusu a avertizat că pentru a realiza o reformă eficientă trebuie: să învățăm din reformele administrativ-teritoriale anterioare; să creăm un mediu legislativ, instituțional și financiar adecvat pentru fuziuni și cooperări; să asigurăm un cadru juridic clar pentru delegarea de competențe între APL și să îmbunătățim mecanismul voluntar al amalgamării și cooperării intercomunitare.



Printre direcțiile esențiale în procesul de reformă, expertul CALM a scos în evidență:



- Descentralizarea și delimitarea competențelor între nivelurile administrației,

- Guvernare electronică locală și digitalizare,

- Descentralizarea financiară și economică, inclusiv revizuirea sistemului de repartizare a veniturilor,

- Protecția aleșilor locali împotriva urmăririlor arbitrare,

- Municipalizarea și reformarea nivelului II al administrației,

- Crearea de fonduri de investiții și co-finanțare pentru susținerea comunităților.



Viorel Rusu a subliniat că există două tipuri de reforme: cele latente sau evolutive, care durează și necesită mai puține resurse, și cele grăbite, care riscă să fie superficiale și să compromită obiectivele. R. Moldova are nevoie de o reformă evolutivă, etapizată, care să ofere timp pentru consultări și adaptare.



Potrivit expertului CALM, reforma administrației publice locale trebuie să fie descentralizată, etapizată și fundamentată pe lecțiile trecutului. Promisiunile declarative nu sunt suficiente. Este nevoie de un concept clar, de consultări largi și de o viziune coerentă care să pună cetățeanul în centrul procesului.