Administraţie Publică
1 Februarie – Ziua Autonomiei Locale: Respect și Demnitate recâștigate cu CALM și prin Solidaritate!
31 Ianuarie 2026 — La 1 februarie marcăm Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală – o sărbătoare instituită la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), menită să recunoască rolul esențial al administrațiilor locale în apărarea democrației locale, dezvoltarea comunităților și consolidarea statului.

Data de 1 februarie are o semnificație aparte: în această zi, în anul 1998, a intrat în vigoare Carta Europeană a Autonomiei Locale, document ratificat și de Republica Moldova, care consfințește principiile de bază ale democrației locale.

Este un moment de reflecție asupra parcursului nostru, dar și o ocazie de a sublinia importanța descentralizării, a cooperării dintre autoritățile centrale și cele locale, precum și a recunoașterii faptului că dezvoltarea statului începe din comunități.

În această ediție vom discuta despre câtă autonomie locală avem astăzi, ce provocări întâmpinăm și ce pași trebuie să facem pentru a avansa în acest proces.

Protagoniștii emisiunii „La Înălțime cu CALM” sunt:

• Tatiana Badan, președinta CALM, primara satului Selemet, raionul Cimișlia;
• Alexandr Petcov, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Bălți;
• Tatiana Gălățeanu, primara satului Giurgiulești, raionul Cahul;
• Constantin Cojocaru, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț;
• Vladislav Cociu, vicepreședintele CALM, primarul orașului Ștefan Vodă;
• Alexandra Piscunov, primara satului Vadul lui Isac, raionul Cahul;
• Angela Ababei, primara satului Cobâlea, raionul Șoldănești;
• Elena Neaga, primara comunei Bălășești, raionul Sîngerei;
• Alina Pascaru, primara comunei Bănești, raionul Telenești;
• Sergiu Armașu, vicepreședintele CALM, primarul orașului Ialoveni;
• Simion Tatarov, vicepreședintele CALM, primarul orașului Rezina;
• Maria Manoli, primara satului Zubrești, raionul Strășeni.

Toți acești lideri locali vor împărtăși experiențele lor, provocările întâmpinate și soluțiile identificate pentru a întări autonomia locală.

Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/1-februarie-ziua-autonomiei-locale-respect-si-demnitate-recastigate-cu-calm-si-prin-solidaritate/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

