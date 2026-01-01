Vizualizări: 496

1 Februarie – Ziua Autonomiei Locale: Respect și Demnitate recâștigate cu CALM și prin Solidaritate!

31 Ianuarie 2026 — La 1 februarie marcăm Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală – o sărbătoare instituită la inițiativa Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), menită să recunoască rolul esențial al administrațiilor locale în apărarea democrației locale, dezvoltarea comunităților și consolidarea statului.



Data de 1 februarie are o semnificație aparte: în această zi, în anul 1998, a intrat în vigoare Carta Europeană a Autonomiei Locale, document ratificat și de Republica Moldova, care consfințește principiile de bază ale democrației locale.



Este un moment de reflecție asupra parcursului nostru, dar și o ocazie de a sublinia importanța descentralizării, a cooperării dintre autoritățile centrale și cele locale, precum și a recunoașterii faptului că dezvoltarea statului începe din comunități.



În această ediție vom discuta despre câtă autonomie locală avem astăzi, ce provocări întâmpinăm și ce pași trebuie să facem pentru a avansa în acest proces.



Protagoniștii emisiunii „La Înălțime cu CALM” sunt:



• Tatiana Badan, președinta CALM, primara satului Selemet, raionul Cimișlia;

• Alexandr Petcov, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Bălți;

• Tatiana Gălățeanu, primara satului Giurgiulești, raionul Cahul;

• Constantin Cojocaru, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț;

• Vladislav Cociu, vicepreședintele CALM, primarul orașului Ștefan Vodă;

• Alexandra Piscunov, primara satului Vadul lui Isac, raionul Cahul;

• Angela Ababei, primara satului Cobâlea, raionul Șoldănești;

• Elena Neaga, primara comunei Bălășești, raionul Sîngerei;

• Alina Pascaru, primara comunei Bănești, raionul Telenești;

• Sergiu Armașu, vicepreședintele CALM, primarul orașului Ialoveni;

• Simion Tatarov, vicepreședintele CALM, primarul orașului Rezina;

• Maria Manoli, primara satului Zubrești, raionul Strășeni.



Toți acești lideri locali vor împărtăși experiențele lor, provocările întâmpinate și soluțiile identificate pentru a întări autonomia locală.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/1-februarie-ziua-autonomiei-locale-respect-si-demnitate-recastigate-cu-calm-si-prin-solidaritate/